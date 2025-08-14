Dzsudzsák Balázs kimondta, amit gondol: „Tudom, hogy mi lesz a vége, de..."

– Természetesen nagyon örülök, hogy így kezdtem meg a nagyon-nagyon sokadik szezonomat. Nyilván örülök annak, hogy sokakat még meg tudok lepni, de magammal szemben mindig is nagyok voltak az elvárásak – kezdte Dzsudzsák Balázs a Loki TV-nek adott videóinterjúban, melyben többek között beszélt a mostani időszakról, valamint előre tekintett a Nyíregyháza elleni keleti rangadóra.

A DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs már nagyon várja a Nyíregyháza elleni rangadót

Forrás: Napló-archív

A csapatkapitány úgy fogalmazott: próbál minden egyes szezonja előtt célitűzéseket megfogalmazni. – Tavaly sikerült elérnem, még úgy is, hogy a szezon második felében abszolút csak többnyire részpillanat jutott nekem. Ettől függetlenül a legfontosabb az, hogy teljesítettük a bennmaradást.

Egy teljesen új szezont kezdtünk, egy teljesen más szellemmel, egy teljesen más mentalitással, egy teljesen új edzővel. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy részese lehetek ennek a fiatal és teljesen átformált csapatnak. Az első beszélgetésem után kiderült, hogy egy hullámoszon vagyok Sergioval

– Sergio Navarro vezetőedzővel, szerk. Még akkor szerintem ő se gondolta, hogy ekkora motivációt és segítséget kaphat tőlem. Látja azt rajtam, hogy én még most sem adom át a helyemet könnyen, és igenis állok a kihívás elébe.

Úgyhogy ettől függetlenül nyilván nekem is kellett változnom, egy teljesen más úton indultam, mint az eddigi szezonokban, az eddigi életemben.

Teljesen fel vannak építve a napjaim, fel vannak építve az étkezéseim, a meccs előtti rituáléim, ettől többet nem is akarok megosztani – mondta Dzsudzsák Balázs.

Dzsudzsák Balázs nagyon pozitív!

A Debreceni VSC középpályása kiemelte, hogy nagy segítséget kap a pályán kívül is, a csapat pedig segíti abban, hogy abszolút élvezhesse a játékot.

– Mindeki részéről megvan a bizalom. Amikor aáírtuk a szerződést, akár 5 percre, egy félidőre, 30 percre, vagy egy órára kapok lehetőséget, szeretnék a csapatnak segíteni. Eddig nagyon-nagyon jól megy, úgyhogy nagyon remélem, hogy továbbra is ilyen teljesítményt tudok nyújtani. Tudom, hogy mi lesz a vége, de nem akarok itt semmit ígérgetni. Tesszük csöndben a dolgunkat, örülök még annak is, hogy nagyon sokan nem ismerik el a csapatunknak a teljesítményét.

Hogyha a legnagyobb számokat nézzük, mind xg-be, mind a rógott gólokban, akkor a csapat igenis oda tartozik most, ahol van. Amikor a csapatnak jól megy, igenis ki kell hangsúlyozni

– fejtette ki gondolatait, majd részletesen kifejtette, lépésről lépésre haladnak, és rengeteget dolgoznak, reméli, a 2025/2026-os szezonban minden jól alakul majd.