3 órája
Dzsudzsák Balázs kimondta, amit gondol: „Tudom, hogy mi lesz a vége, de..."
A Debreceni VSC csapatkapitánya arról is beszélt, hogy kellett változnia, egy teljesen más úton indult el, mint az előző szezonokban, sőt, az egész eddigi életében. Dzsudzsák Balázs a Nyíregyháza elleni mérkőzésről is kifejtette gondolatait.
– Természetesen nagyon örülök, hogy így kezdtem meg a nagyon-nagyon sokadik szezonomat. Nyilván örülök annak, hogy sokakat még meg tudok lepni, de magammal szemben mindig is nagyok voltak az elvárásak – kezdte Dzsudzsák Balázs a Loki TV-nek adott videóinterjúban, melyben többek között beszélt a mostani időszakról, valamint előre tekintett a Nyíregyháza elleni keleti rangadóra.
A csapatkapitány úgy fogalmazott: próbál minden egyes szezonja előtt célitűzéseket megfogalmazni. – Tavaly sikerült elérnem, még úgy is, hogy a szezon második felében abszolút csak többnyire részpillanat jutott nekem. Ettől függetlenül a legfontosabb az, hogy teljesítettük a bennmaradást.
Egy teljesen új szezont kezdtünk, egy teljesen más szellemmel, egy teljesen más mentalitással, egy teljesen új edzővel. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy részese lehetek ennek a fiatal és teljesen átformált csapatnak. Az első beszélgetésem után kiderült, hogy egy hullámoszon vagyok Sergioval
– Sergio Navarro vezetőedzővel, szerk. Még akkor szerintem ő se gondolta, hogy ekkora motivációt és segítséget kaphat tőlem. Látja azt rajtam, hogy én még most sem adom át a helyemet könnyen, és igenis állok a kihívás elébe.
Úgyhogy ettől függetlenül nyilván nekem is kellett változnom, egy teljesen más úton indultam, mint az eddigi szezonokban, az eddigi életemben.
Teljesen fel vannak építve a napjaim, fel vannak építve az étkezéseim, a meccs előtti rituáléim, ettől többet nem is akarok megosztani – mondta Dzsudzsák Balázs.
Dzsudzsák Balázs nagyon pozitív!
A Debreceni VSC középpályása kiemelte, hogy nagy segítséget kap a pályán kívül is, a csapat pedig segíti abban, hogy abszolút élvezhesse a játékot.
– Mindeki részéről megvan a bizalom. Amikor aáírtuk a szerződést, akár 5 percre, egy félidőre, 30 percre, vagy egy órára kapok lehetőséget, szeretnék a csapatnak segíteni. Eddig nagyon-nagyon jól megy, úgyhogy nagyon remélem, hogy továbbra is ilyen teljesítményt tudok nyújtani. Tudom, hogy mi lesz a vége, de nem akarok itt semmit ígérgetni. Tesszük csöndben a dolgunkat, örülök még annak is, hogy nagyon sokan nem ismerik el a csapatunknak a teljesítményét.
Hogyha a legnagyobb számokat nézzük, mind xg-be, mind a rógott gólokban, akkor a csapat igenis oda tartozik most, ahol van. Amikor a csapatnak jól megy, igenis ki kell hangsúlyozni
– fejtette ki gondolatait, majd részletesen kifejtette, lépésről lépésre haladnak, és rengeteget dolgoznak, reméli, a 2025/2026-os szezonban minden jól alakul majd.
Dzsudzsák Balázs azt is elmondta, hogy a nyáron teljesen máshogy készültek, mint eddig. Ez a hét pedig különleges volt számára, a fiataloknak és az új játékosoknak arról beszélt, mennyire fontos a csapat számára a Nyíregyháza elleni rangadó, amit vasárnap 15.30-tól rendeznek. – Ezt nem akartuk nagy szavakkal körbeírni, nem akarjuk, hogy azt érezzék,itt bármiféle óriási nagy nyomás alatt kell játszaniuk.
Csak azt kérik tőlünk a szurkolóink, hogy a 100%-ot adjuk ki magunkból, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy büszkék lehessenek a végén, és együtt tapsolhassuk meg az eredményt vagy a mutatott játékot. Vagyok már annyira idős és tapasztalt, hogy nagyon jól hangzana, hogyha most azt mondanám, mennyire éhesek vagyunk a sikerre, – ami egyébként így is van –, de attól tudom, hogy nagyon sok hátulütője van, ha az ember ilyet mond.
Nagyon bízom a csapatunkban, az elvégzett munkában, a hangulatban – szögezte le.
Dzsudzsák Balázs már alig várja, hogy több mint tízezren legyenek a Nagyerdei Stadionban, mert ez számára mindig extra moticáviót ad. – Az se érdekel, hogy 29 fok lesz, és fél négykor játszunk. Ez is a rangadónak az egyik szépsége lesz. Bízom abba, hogy mindent megcsinálunk, amit eltervezünk, és megszerezzük a három pontot, és ezzel mindenki elégedetten mehet haza – zárta gondolatait.
Labdarúgó 4. forduló, program
- Augusztus 15., péntek
20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
- Augusztus 16., szombat
18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
- Augusztus 17., vasárnap
15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
17.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)
20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
A Dzsudzsák Balázzsal készült interjú itt nézhető meg:
A DVSC-t is hírbe hozták a Ferencváros kegyvesztett válogatott támadójával?
Mentőhelikopter is érkezett a debreceni kisfiúhoz, aki az utcán esett össze
Szeretet és szenvedély vs. gyűlölet és balhé – minden, amit tudnod kell a "6 pontos" keleti rangadó előtt!