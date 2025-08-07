augusztus 7., csütörtök

Továbbra is jól jön a Lokinak a Balázs-varázs!

A H szektorban ezúttal is kibeszéltük, mi történik a DVSC-vel. Dzsudzsák Balázsék eddig veretlenek, és a papírforma alapján a KBSC ellen is esélyesebbek.

Haon.hu

A Debreceni VSC összességében jól kezdte a 2025/2026-os szezont, a szurkolók elégedettek lehetnek a megszerzett négy ponttak. Noha a ZTE és az MTK Budapest elleni mérkőzésen is voltak hibák a játékban, többen kimondottan jó teljesítménnyel hívták fel magukra a figyelmet. Nem régen összeszedtünk öt nyomós érvet, amiért Dzsudzsák Balázsnak maradnia kell a DVSC-nél – a csapatkapitány pedig az első két meccsen bizonyította: még 38 évesen is vezér. De még mi minden volt pozitív a Lokinál, arról Molnár Szilárd és Tóth Huba újságírók mellett Katona Ákos fotóriporter is beszélt a Haon sport témájú podcastjában, a H szektorban.

dzsudzsák balázs, dvsc
Dzsudzsák Balázs láthatóan élvezi a játékot
Forrás: Napló-archív

Dzsudzsák Balázsék a KBSC ellen folytatják

A Haon munkatársai többek között arról is kifejtették véleményüket, hogy Dzsudzsák Balázséknak vajon mire kell mindennél jobban figyelnie a pénteken 20 órától kezdődő Kazincbarcika elleni találkozón, amit Mezőkövesden rendeznek. 

A podcast itt hallgatható meg:

  • A DVSC az első fordulóban Zalaegerszegen játszott:

A Loki hazai pályán az MTK ellen kezdett:

