Továbbra is jól jön a Lokinak a Balázs-varázs!
A H szektorban ezúttal is kibeszéltük, mi történik a DVSC-vel. Dzsudzsák Balázsék eddig veretlenek, és a papírforma alapján a KBSC ellen is esélyesebbek.
A Debreceni VSC összességében jól kezdte a 2025/2026-os szezont, a szurkolók elégedettek lehetnek a megszerzett négy ponttak. Noha a ZTE és az MTK Budapest elleni mérkőzésen is voltak hibák a játékban, többen kimondottan jó teljesítménnyel hívták fel magukra a figyelmet. Nem régen összeszedtünk öt nyomós érvet, amiért Dzsudzsák Balázsnak maradnia kell a DVSC-nél – a csapatkapitány pedig az első két meccsen bizonyította: még 38 évesen is vezér. De még mi minden volt pozitív a Lokinál, arról Molnár Szilárd és Tóth Huba újságírók mellett Katona Ákos fotóriporter is beszélt a Haon sport témájú podcastjában, a H szektorban.
Dzsudzsák Balázsék a KBSC ellen folytatják
A Haon munkatársai többek között arról is kifejtették véleményüket, hogy Dzsudzsák Balázséknak vajon mire kell mindennél jobban figyelnie a pénteken 20 órától kezdődő Kazincbarcika elleni találkozón, amit Mezőkövesden rendeznek.
A podcast itt hallgatható meg:
Nem vártak vele sokat, máris lesújtott az MLSZ a Debreceni VSC-re!
Csak a szokásos - megvan, mikor játszik a Loki az 5. fordulóban
- A DVSC az első fordulóban Zalaegerszegen játszott:
A Loki hazai pályán az MTK ellen kezdett:
