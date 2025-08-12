Dzsudzsák Balázs emberségből ismét jelesre vizsgázott, özönlenek a reakciók a bejegyzés alatt!

– Csapatunk MTK elleni, győztes mérkőzésén történt, hogy egy lelkes ifjú szurkolónk le szeretett volna pacsizni a pályát éppen elhagyó Dzsudzsák Balázzsal, azonban nagy igyekezetében kisebb balesetet szenvedett, így nem volt rá módja. Eljutott a hír csapatkapitányunkhoz is, akinek jóvoltából a kedd délutáni edzés előtt Kristóf pótolhatta az alkalmat, fájdalomdíjként még ajándékot is kapott Dzsudzsák Balázstól – számolt be kedd délután az örömteli hírről a Facebook-oldalán a DVSC. Fél órán belül több száz felhasználó reagált a bejegyzésre.

Dzsudzsák Balázs még mindig hasznos tagja a DVSC együttesének, az első három fordulóban remekül teljesített

Forrás: Napló-archív

Dzsudzsák Balázs szép gesztusát méltatják

Nagyon szépen köszönjük, életre szóló élmény számunkra!

– írta a bejegyzés alá a gyermek édesapja. Az édesanya pedig megjegyezte: beteljesült a nagy álom.

Egy Loki–szurkoló hozzátette, hogy ezért is szeretjük Dzsudzsák Balázst. Egy másik drukker pedig hosszabban is kifejtette véleményét.

Szép gesztus. Minden sportolónak ilyennek kellene lenni, mert a fiatal gyerekeknek az ilyen óriási öröm. Ha ezt nem kapja meg, akkor ez nagy érvágás neki. Öröm látni, a stadionban milyen szívvel és örömmel szurkolnak

– fogalmazott.