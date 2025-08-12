augusztus 12., kedd

Labdarúgás

1 órája

Dzsudzsák Balázs emberségből ismét jelesre vizsgázott, özönlenek a reakciók a bejegyzés alatt!

Címkék#DVSC#Dzsudzsák Balázs#Debreceni VSC

Elkészült a várva várt közös kép, és még ajándékot is kapott! Még mindig Dzsudzsák Balázs a DVSC egyik, ha nem a legnépszerűbb játékosa.

Haon.hu

– Csapatunk MTK elleni, győztes mérkőzésén történt, hogy egy lelkes ifjú szurkolónk le szeretett volna pacsizni a pályát éppen elhagyó Dzsudzsák Balázzsal, azonban nagy igyekezetében kisebb balesetet szenvedett, így nem volt rá módja. Eljutott a hír csapatkapitányunkhoz is, akinek jóvoltából a kedd délutáni edzés előtt Kristóf pótolhatta az alkalmat, fájdalomdíjként még ajándékot is kapott Dzsudzsák Balázstól – számolt be kedd délután az örömteli hírről a Facebook-oldalán a DVSC. Fél órán belül több száz felhasználó reagált a bejegyzésre.

20250801_DVSC-MTK_KÁ_HBN (65)
Dzsudzsák Balázs még mindig hasznos tagja a DVSC együttesének, az első három fordulóban remekül teljesített
Forrás: Napló-archív

Dzsudzsák Balázs szép gesztusát méltatják

Nagyon szépen köszönjük, életre szóló élmény számunkra!

– írta a bejegyzés alá a gyermek édesapja. Az édesanya pedig megjegyezte: beteljesült a nagy álom.

Egy Loki–szurkoló hozzátette, hogy ezért is szeretjük Dzsudzsák Balázst. Egy másik drukker pedig hosszabban is kifejtette véleményét. 

Szép gesztus. Minden sportolónak ilyennek kellene lenni, mert a fiatal gyerekeknek az ilyen óriási öröm. Ha ezt nem kapja meg,  akkor ez nagy érvágás neki. Öröm látni, a stadionban milyen szívvel és örömmel szurkolnak

– fogalmazott.

A Debreceni VSC labdarúgócsapatának a folytatásban is kell a biztatás. A csapat következőnek vasárnap a Nyíregyháza Spartacus elleni keleti rangadón lép pályára.

 

