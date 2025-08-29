1 órája
A kettős terhelés ellenére ismét előrébb lépne a DVSC Schaeffler
Újabb támogatók csatlakoztak a klubhoz. A kettős terhelés ellenére is felülmúlná a tavalyi év eredményességét a DVSC Schaeffler.
Szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott a DVSC Schaeffler együttese péntek délután. Az eseményen szó esett az idei célokról, bemutatták az új mezeket, köszöntötték a jubiláló szponzorokat és bejelentették az új támogatókat, akiknek egy-egy mezzel kedveskedtek, valamint beszámoltak a Hódos Imre Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének megújult szigeteléséről, valamint a holland központi kézilabda akadémiával kötött együttmködésről.
DVSC Schaeffler: folyamatos építkezés
Az eseményen Papp László polgármester kiemelte, a DVSC Schaeffler női kézilabda egyfajta identitásjelző. – Így egyértelmű, hogy a városnak elkötelezett a kézilabdacsapat iránt is.
A gárda mögött álló vezetés egy svájci óra pontosságával ketyeg, minden kiszámítható, és folyamatos a fejlődés.
Ábrók Zsolt irányításával a vezetés újjáépítette a debreceni kézilabdát, amelyet hazai és nemzetközi sikerek is öveztek. Lehet, hogy a tavalyi bajnokságban volt egy kis hullámvölgy, de az, hogy idén ismét indulhat a csapat a Bajnokok Ligájában, az elismerés jele. Az együttest sportszakmailag a folyamos építkezés jellemzi, s bár az elmúlt 11 év azért nem volt mindig nehézségektől mentes, a együttes mögött álló szponzori háttér mégis folyamatosan nőtt. Nagy segítség ez a városnak is, ez a támogaztás teszi fel a koronát az egészre, így lesz még sikeresebb a debreceni kézilabda – mondta el Debrecen polgármester, s egyben reményét fejezte ki, hogy a BL-ben ismét telt házas csatákat vívnak a lányoklesznek, illetve az elmúlt évnél is sikeresebb szezont tudhat majd magáénak a gárda.
Szabó Péter, az immár nyolcadik éve névadó szponzor Schaeffler Debrecen Kft. ügyvezetője elmondta, kevés helyen találkozott olyan támogatói körrel, mint a cívisvárosban.
– Ez a kör együtt él a csapattal, amelyik el is kíséri a lányokkal az idegenbeli meccsekre. Mi azt szeretnénk, ha folyamatos fejlődést látnánk az együttesnél, bízunk benne, hogy ez ebben a szezonban is így lesz a kettős terhelés ellenére. A Bajnokok Ligájában és bajnokságban is szép sikereket tudunk elérni – hangoztatta.
Ábrók Zsolt, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője arra a sokakat érdeklő kérdéssel kezdte, a bajnoki negyedik hely ellenére mégis miként indulhatott BL-ben a Loki?
A válasz tömören:
- gazdasági stabilitás,
- jó eredmények,
- összefogás.
– Egy olyan közösség alakult ki a csapat körül, ami biztos hátteret biztosít. Sok komoly, nagy múltú együttes ment csődbe az elmúlt időszakban. Itt megvan a stabilitás, és az elmúlt évek bajnoki helyezései, meg a BL-ben szerzett pontszámok is számítottak.
Az EHF már azt is figyeli, milyen a marketing- és fejlődési lehetőség van a klubnál
– fejtegette a szakember, aki nem titkolta, bár voltak nehéz időszakok, de olyan stabil a gazdasági háttér, ami Európában is elismerésre méltó. – Csak a munkára kell fókuszálnunk, amit köszönünk a támogatóinaknak és városnak. Most már 2-3 éves szerződéseket kötünk a támogatókkal, ami a bizalom jele. A kettős terhelés ellenére szeretnénk a BL-csoportkörből továbbjutni idén is, a hazai bajnokságban pedig harcban leszünk a harmadik helyért, de most több riválisunk is lesz – ismertette Ábrók Zsolt, aki a Magyar Kupára is kitérve elmondta, a BL-indulás miatt csak egy meccset kell játszani a Final Fourért a gárdának, így ott is a minimum cél a legjobb négybe jutás.
DVSC Schaeffler mezbemutató sajtótájékoztatóFotók: Katona Ákos
Jövőbe mutató együttműködés
A klub folyamatosan keresi a szakmai fejlődés lehetőségét és igyekszik minél több partnerrel együttműködni, ennek szellemében utaztak ki a nyáron a DVSC Kézilabda Akadémia szakemberei Papendalba, hogy a híres elit sportközpontban tanulmányozzák a holland központi kézilabda akadémia képzési módszereit. Az együtműködés egyik kézzelfogható eredménye, hogy a 19 éves holland kapus, Anne De Boer a debreceniek másodosztályú csapatában pallérozódik majd.
Az sajtótájékoztatót követően a DVSC Schaeffler játékosai és vezetői a tanévkezdés alkalmából egy több mint 200 ezer forint értékű tanszeradományt adtak át a Debreceni Karitatív Testület képviselőinek.
