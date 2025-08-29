augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

33°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DVSC Schaeffler

1 órája

A kettős terhelés ellenére ismét előrébb lépne a DVSC Schaeffler

Címkék#DVSC#Loki#Debrecen#kézilabda#DVSC Schaeffler

Újabb támogatók csatlakoztak a klubhoz. A kettős terhelés ellenére is felülmúlná a tavalyi év eredményességét a DVSC Schaeffler.

Molnár Szilárd

Szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott a DVSC Schaeffler együttese péntek délután. Az eseményen szó esett az idei célokról, bemutatták az új mezeket, köszöntötték a jubiláló szponzorokat és bejelentették az új támogatókat, akiknek egy-egy mezzel kedveskedtek, valamint beszámoltak a Hódos Imre Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének megújult szigeteléséről, valamint a holland központi kézilabda akadémiával kötött együttmködésről.

A szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott a DVSC Schaeffler együttese péntek délután., az eseményen szó esett az idei célokról, és bemutatták az új szponzorokat.
Szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott a DVSC Schaeffler együttese
Forrás: Katona Ákos

DVSC Schaeffler: folyamatos építkezés

Az eseményen Papp László polgármester kiemelte, a DVSC Schaeffler női kézilabda egyfajta identitásjelző. – Így egyértelmű, hogy  a városnak elkötelezett a kézilabdacsapat iránt is.

A gárda mögött álló vezetés egy svájci óra pontosságával ketyeg, minden kiszámítható, és folyamatos a fejlődés.

Ábrók Zsolt irányításával a vezetés újjáépítette a debreceni kézilabdát, amelyet hazai és nemzetközi sikerek is öveztek. Lehet, hogy a tavalyi bajnokságban volt egy kis hullámvölgy, de az, hogy idén ismét indulhat a csapat a Bajnokok Ligájában, az elismerés jele. Az együttest sportszakmailag a folyamos építkezés jellemzi, s bár az elmúlt 11 év azért nem volt mindig nehézségektől mentes, a együttes mögött álló szponzori háttér mégis folyamatosan nőtt.  Nagy segítség ez a városnak is, ez a támogaztás teszi fel a koronát az egészre, így lesz még sikeresebb a debreceni kézilabda – mondta el Debrecen polgármester, s egyben reményét fejezte ki, hogy a BL-ben ismét telt házas csatákat vívnak a lányoklesznek, illetve az elmúlt évnél is sikeresebb szezont tudhat majd magáénak a gárda.

Szabó Péter, az immár nyolcadik éve névadó szponzor Schaeffler Debrecen Kft. ügyvezetője elmondta, kevés  helyen találkozott olyan támogatói körrel, mint a cívisvárosban.

– Ez a kör együtt él a csapattal, amelyik el is kíséri a lányokkal az idegenbeli meccsekre. Mi azt szeretnénk, ha folyamatos fejlődést látnánk az együttesnél, bízunk benne, hogy ez ebben a szezonban is így lesz a kettős terhelés ellenére. A Bajnokok Ligájában és bajnokságban is szép sikereket tudunk elérni – hangoztatta.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ábrók Zsolt, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője arra a sokakat érdeklő kérdéssel kezdte, a bajnoki negyedik hely ellenére mégis miként indulhatott BL-ben a Loki?

A válasz tömören:

  • gazdasági stabilitás,
  • jó eredmények,
  • összefogás. 

– Egy olyan közösség alakult ki a csapat körül, ami biztos hátteret biztosít. Sok komoly, nagy múltú együttes ment csődbe az elmúlt időszakban. Itt megvan a stabilitás, és az elmúlt évek bajnoki helyezései, meg a BL-ben szerzett pontszámok is számítottak.

Az EHF már azt is figyeli, milyen a marketing- és fejlődési lehetőség van a klubnál

– fejtegette a szakember, aki nem titkolta, bár voltak nehéz időszakok, de olyan stabil a gazdasági háttér, ami Európában is elismerésre méltó. – Csak a munkára kell fókuszálnunk, amit köszönünk a támogatóinaknak és városnak. Most már 2-3 éves szerződéseket kötünk a támogatókkal, ami a bizalom jele. A kettős terhelés ellenére szeretnénk a BL-csoportkörből továbbjutni idén is, a hazai bajnokságban pedig harcban leszünk a harmadik helyért, de most több riválisunk is lesz – ismertette Ábrók Zsolt, aki a Magyar Kupára is kitérve elmondta, a BL-indulás miatt csak egy meccset kell játszani a Final Fourért a gárdának, így ott is a minimum cél a legjobb négybe jutás.

DVSC Schaeffler mezbemutató sajtótájékoztató

Fotók: Katona Ákos

Jövőbe mutató együttműködés

A klub folyamatosan keresi a szakmai fejlődés lehetőségét és igyekszik minél több partnerrel együttműködni, ennek szellemében utaztak ki a nyáron a DVSC Kézilabda Akadémia szakemberei Papendalba, hogy a híres elit sportközpontban tanulmányozzák a holland központi kézilabda akadémia képzési módszereit. Az együtműködés egyik kézzelfogható eredménye, hogy a 19 éves holland kapus, Anne De Boer a debreceniek másodosztályú csapatában pallérozódik majd.
Az sajtótájékoztatót követően a DVSC Schaeffler játékosai és vezetői a tanévkezdés alkalmából egy több mint 200 ezer forint értékű tanszeradományt adtak át a Debreceni Karitatív Testület képviselőinek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu