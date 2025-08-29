A kettős terhelés ellenére ismét előrébb lépne a DVSC Schaeffler

Szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott a DVSC Schaeffler együttese péntek délután. Az eseményen szó esett az idei célokról, bemutatták az új mezeket, köszöntötték a jubiláló szponzorokat és bejelentették az új támogatókat, akiknek egy-egy mezzel kedveskedtek, valamint beszámoltak a Hódos Imre Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének megújult szigeteléséről, valamint a holland központi kézilabda akadémiával kötött együttmködésről.

Forrás: Katona Ákos

DVSC Schaeffler: folyamatos építkezés

Az eseményen Papp László polgármester kiemelte, a DVSC Schaeffler női kézilabda egyfajta identitásjelző. – Így egyértelmű, hogy a városnak elkötelezett a kézilabdacsapat iránt is.

A gárda mögött álló vezetés egy svájci óra pontosságával ketyeg, minden kiszámítható, és folyamatos a fejlődés.

Ábrók Zsolt irányításával a vezetés újjáépítette a debreceni kézilabdát, amelyet hazai és nemzetközi sikerek is öveztek. Lehet, hogy a tavalyi bajnokságban volt egy kis hullámvölgy, de az, hogy idén ismét indulhat a csapat a Bajnokok Ligájában, az elismerés jele. Az együttest sportszakmailag a folyamos építkezés jellemzi, s bár az elmúlt 11 év azért nem volt mindig nehézségektől mentes, a együttes mögött álló szponzori háttér mégis folyamatosan nőtt. Nagy segítség ez a városnak is, ez a támogaztás teszi fel a koronát az egészre, így lesz még sikeresebb a debreceni kézilabda – mondta el Debrecen polgármester, s egyben reményét fejezte ki, hogy a BL-ben ismét telt házas csatákat vívnak a lányoklesznek, illetve az elmúlt évnél is sikeresebb szezont tudhat majd magáénak a gárda.

Szabó Péter, az immár nyolcadik éve névadó szponzor Schaeffler Debrecen Kft. ügyvezetője elmondta, kevés helyen találkozott olyan támogatói körrel, mint a cívisvárosban.

– Ez a kör együtt él a csapattal, amelyik el is kíséri a lányokkal az idegenbeli meccsekre. Mi azt szeretnénk, ha folyamatos fejlődést látnánk az együttesnél, bízunk benne, hogy ez ebben a szezonban is így lesz a kettős terhelés ellenére. A Bajnokok Ligájában és bajnokságban is szép sikereket tudunk elérni – hangoztatta.