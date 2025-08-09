Második helyen zárt a Loki a romániai tornán

Fordulatos meccsen a Rapid Bukarest nyerte a valceai Constantin Tita Emléktorna szombati döntőjét, írja a DVSC Schaeffler oldala. Pénteken a házigazda legyőzésével harcolta ki a döntőbe jutást a Vasutas. Így szombaton délután a Rapid ellen játszhattak a debreceni lányok az aranyéremért. Az ellenfélnél akadtak jó ismerősök, Korsós Dorina és Töpfner Alexandra is játszott korábban a Lokiban. A torna gólkirálynője a 15 találatig jutó Alicia Toublanc, az MVP-je Jovovics Jovana lett. A mérkőzés teljes beszámolója ide katintva olvasható.

Constantin Tita Emkléktorna, döntő Rapid Bukarest–DVSC Schaeffler 35–31 (19–17)

Valcea 300 néző.

DVSC: Placzek – Grosch 3, Sercien-Ugolin 2, Jovovics 2, Tóvizi 3, Thorleifsdottír 7, Petrus 2.

Csere. Ryde (kapus), Hámori 3, Toublanc 6 (5), Csernyánszki, Juhász K., Vámos M. 1, Hornyák D., Szabó N. 1.

Vezetőedző: Szilágyi Zoltán

Kiállítások: 2, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 6/5