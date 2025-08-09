1 órája
Második helyen zárt a Loki a romániai tornán
Két különdíj is jutott a debreceni játékosoknak.
A DVSC Schaeffler csapata
Forrás: DVSC Schaeffler / dvsckezilabda.hu
Fordulatos meccsen a Rapid Bukarest nyerte a valceai Constantin Tita Emléktorna szombati döntőjét, írja a DVSC Schaeffler oldala. Pénteken a házigazda legyőzésével harcolta ki a döntőbe jutást a Vasutas. Így szombaton délután a Rapid ellen játszhattak a debreceni lányok az aranyéremért. Az ellenfélnél akadtak jó ismerősök, Korsós Dorina és Töpfner Alexandra is játszott korábban a Lokiban. A torna gólkirálynője a 15 találatig jutó Alicia Toublanc, az MVP-je Jovovics Jovana lett. A mérkőzés teljes beszámolója ide katintva olvasható.
Constantin Tita Emkléktorna, döntő
Íme a Hajdú-Bihar vármegyei labdarúgó I. osztály őszi menetrendje!