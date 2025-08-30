augusztus 30., szombat

Kézilabda

1 órája

Zsíroskenyér, közös fotók, és remek hangulat – ilyen volt a Piros Fehér Piknik - fotókkal

Címkék#DVSC#Loki#Piros Fehér Piknik DVSC Schaeffler#DVSC Schaeffler

Ismét megtartották az immár hagyományossá vált Piros Fehér Pikniket. A DVSC Schaeffler drukkerei találkozhattak kedvenceikkel, akik mosollyal és közvetlenséggel hálálták meg a szeretetet.

Molnár Szilárd

Nagyszerű hangulatú szurkolói ankétot szervezett a DVSC Schaeffler a drukkereknek péntek délután. A hivatalosan Piros Fehér Pikniknek hívott esemény már hagyománnyá vált, ilyenkor a szurkolók egy közvetlen, baráti beszélgetés során ismerkedhetnek meg jobban a klub kézilabdázóival és vezetőivel. A kíváncsiak csarnoktúrán vehettek részt, de próbára lehetett tenni a tudást a Loki-kvízen, illetve a kocsmasportok rajongói Luke Littler nyomdokaiba léphettek a dartstábláknál.

Remek hangulatban zajlott a DVSC Schaeffler szurkolói ankétja, a Piros Fehér Piknik
Forrás: Katona Ákos

DVSC Schaeffler: készültek a közös fotók

Lilahagymás zsíroskenyér illata lengte be a Hódos büféjét, ahol a klub játékosai és alkalmazottai szolgálták fel a finom harapnivalót a szépszámú szurkolóknak, ami mellé jól esett a frissítő is a nagy melegben – a fiatalabbak üdítővel, az idősebbek inkább sörrel öblítették le a falatokat. A kézilabdázók – soraikban az újakkal: a svéd válogatott irányító Daniela De Jonggal, a francia válogatott jobbszélső Alicia Toublanc-cal, a lengyel Adrianna Placzekkel, illetve a holland Anne de Boer-rel – derekasan állták a szurkolók rohamát: készültek a közös fotók, gyűltek az aláírások a mezekre, kártyákra és egyéb DVSC-vel kapcsolatos ereklyékre.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Antal Csaba az 1970-es évektől drukkol a Lokinak, és a kíváncsiság, valamint a csapat szeretete miatt látogatott el harmadmagával a Piros Fehér Piknikre. A gárda bajnoki szereplésével kapcsolatban óvatos, ám a BL-ben jó eredményben bízik. – A bajnokságban a 3–5. hely valamelyikére várom a lányokat, mert az első két hely nem tűnik reálisnak. A Bajnokok Ligájában viszont egy kis szerencsével túljuthatunk acsoportkörön.

Az új igazolásoknak örülök, de egy átlövőt még szívesen látnék a keretben.

A tavalyi hullámzó teljesítmény is részben annak volt köszönhető, hogy időnként nem volt elég lövőnk – fogalmazott a vérbeli Loki-drukker, aki nemcsak a kéziseknél, hanem a focicsapatnál is bérletes.

DVSC Schaeffler piknik délután

Fotók: Katona Ákos

 


 

