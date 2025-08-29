Újra nagyot álmodnának a debreceni kézisek

A felkészülés végéhez ér a DVSC Schaeffler kézilabda együttese. A Loki július közepén kezdett orvosi vizsgálatokkal, amelyen az újonnan igazolt játékosok, a svéd válogatott irányító Daniela De Jong, a francia válogatott jobbszélső Alicia Toublanc és lengyel Adrianna Placzek, valamint a hosszú kihagyás után visszatérő Szabó Nina is részt vettek a vizsgálatokon. A héthetes felkészülés alatt eddig nyolc felkészülési mérkőzést játszott a DVSC, ezeken 5 győzelem 3 vereség a mérleg. Bár a tesztmérkőzések eredményeiből nem érdemes kiindulni, hiszen lehet, hogy a felkészülés egész más fázisában tart a két ellenfél, azért némi támpontot jelenthetnek, és azok alapján az összkép bizakodásra ad okot. A II. Kermann IT Kupa különösen jól szolgálta a felkészülést, hiszen erős csapatok ellen gyakoroltak a piros-fehérek. Bár pénteken még vár egy mérkőzés a Lokira a Crvena Zvezda ellen, a múlt heti torna tekinthető a bajnoki főpróbának.

A felkészülés végéhez érkezett a DVSC Schaeffler együttese

Forrás: Vida Márton Péter

DVSC Schaeffler: Lemérték hol tartanak

Petrus Mirtill, a Debrecen válogatott balszélsője is úgy látja, jó úton halad a gárda. – Az erős csapatok elleni felkészülési mérkőzések nagyon fontosak ahhoz, hogy felkészültek legyünk a bajnokságra és a Bajnokok Ligájára – hangsúlyozta portálunknak. – A II. Kermann IT Kupa még a romániai tornánál is nívósabb volt – én személy szerint mindig örülök, ha erős ellenfelekkel szemben mérhetjük le, hol tartunk, mik azok a hibák, amikre figyelnünk kell. A Lublin elleni elődöntőben szinte minden sikerült, nagy arányú győzelmet alattunk, jó volt a védekezésünk. A Ferencvárossal vívott fináléban viszont szerintem több volt, rengeteg ziccert hagytunk ki mindkét félidőben, de ha ezen tudunk javítani, akkor szerintem minden rendben lesz – nyilatkozta a 23 éves játékos, aki a Lokival a bajnokságban szeretne dobogón végezni, míg a Bajnokok Ligájában továbblépne a csoportkörből, hogy utána még nagyobbat álmodhassanak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Pénteken edzőmeccs és PirosFehér Piknik

A DVSC Schaeffler pénteken 16 órától a Crvena Zvezda ellen játszik a Hódosban, melyet a szurkolói ankétnak megfelelő PirosFehér Piknik követ, ahol a szurkolók egy jó hangulatú összejövetelen találkozhatnak és beszélgethetnek a játékosokkal.

A résztvevőknek csarnoktúrát szerveznek, a bátrabbak kipróbálhatják magukat műsorvezetőként a PirosFehér Podcast díszletében. Lesz kvízjáték DVSC kézilabdás nyereményekért és természetesen zsíroskenyér is, hagymával.

A DVSC Schaeffler eddigi felkészülési mérkőzéseinek eredményei: DVSC Schaeffler–CSM SLATINA (román) 33–30 (15–14)

DVSC Schaeffler–IUVENTA MICHALOVCE (szlovák) 41–16 (18–8)

MOL-ESZTERGOM–DVSC Schaeffler 24–30 (10–16)

SCM RAMNICU VALCEA–DVSC Schaeffler 27–30 (17–13)

RAPID BUKAREST–DVSC Schaeffler 35–31 (19–17)

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–DVSC Schaeffler 28–26 (13–12)

DVSC Schaeffler–PGE MKS EL-VOLT LUBLIN (lengyel) 39–19 (23–11)

DVSC Schaeffler–FTC-RAIL CARGO HUNGÁRIA 23–28 (11–15)

A Loki bajnoki menetrendje:

1. forduló 2025.09.03. (szerda) 18:00 Alba Fehérvár – DVSC Schaeffler

2. forduló 2025.09.10. (szerda) 18:00 DVSC Schaeffler – Vasas SC

3. forduló 2024.09.24. (szerda) 18:00 Esztergom – DVSC Schaeffler

4. forduló 2025.10.01. (szerda) 18:00 DVSC Schaeffler – DKKA

5. forduló 2025.10.11. (szombat) 16:00 Budaörs – DVSC Schaeffler

6. forduló 2025.10.22. (szerda) 17:00 NEKA – DVSC Schaeffler

7. forduló 2025.10.29. (szerda) 18:00 DVSC Schaeffler – Szombathely

8. forduló 2025.11.12. (szerda) 18:00 Mosonmagyaróvár – DVSC Schaeffler

9. forduló 2025.12.30. (kedd) 18:00 DVSC Schaeffler – Kisvárda Master Good SE

10. forduló 2026.01.06. (kedd) 18:00 Vác – DVSC Schaeffler

11. forduló 2026.01.14. (szerda) 18:00 DVSC Schaeffler – FTC

12. forduló 2026.01.20. (kedd) Győri Audi ETO – DVSC Schaeffler

13. forduló 2026.01.31. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler – Kozármisleny

14. forduló 2026.02.04. (szerda) 18:00 DVSC Schaeffler – Alba Fehérvár

15. forduló 2026.02.18. (szerda) 18:00 Vasas – DVSC Schaeffler

16. forduló 2026.02.28. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler – Esztergom

17. forduló 2026.03.14. (szombat) 17:00 DKKA–DVSC Schaeffler

18. forduló 2026.03.21. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler- Budaörs

19. forduló 2026.03.28. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler – NEKA

20. forduló 2026.04.04. (szombat) 18:00 Szombathely – DVSC Schaeffler

21. forduló 2026.04.18. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler – Mosonmagyaróvár

22. forduló 2026.04.25. (szombat) 18:00 Kisvárda – DVSC Schaeffler

23. forduló 2026.05.09. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler – Vác

24. forduló 2026.05.16. (szombat) 17:00 FTC – DVSC Schaeffler

25. forduló 2026.05.24. (vasárnap) 18:00 DVSC Schaeffler – Győr

26. forduló 2026.05.31. (vasárnap) 18:00 Kozármisleny – DVSC Schaeffler