Újra nagyot álmodnának a debreceni kézisek
Jövő héten már kezdődik a bajnokság. Petrus Mirtill szeretné, ha a Bajnokok Ligájában ismét a kieséses szakaszba jutna DVSC Schaeffler.
A felkészülés végéhez ér a DVSC Schaeffler kézilabda együttese. A Loki július közepén kezdett orvosi vizsgálatokkal, amelyen az újonnan igazolt játékosok, a svéd válogatott irányító Daniela De Jong, a francia válogatott jobbszélső Alicia Toublanc és lengyel Adrianna Placzek, valamint a hosszú kihagyás után visszatérő Szabó Nina is részt vettek a vizsgálatokon. A héthetes felkészülés alatt eddig nyolc felkészülési mérkőzést játszott a DVSC, ezeken 5 győzelem 3 vereség a mérleg. Bár a tesztmérkőzések eredményeiből nem érdemes kiindulni, hiszen lehet, hogy a felkészülés egész más fázisában tart a két ellenfél, azért némi támpontot jelenthetnek, és azok alapján az összkép bizakodásra ad okot. A II. Kermann IT Kupa különösen jól szolgálta a felkészülést, hiszen erős csapatok ellen gyakoroltak a piros-fehérek. Bár pénteken még vár egy mérkőzés a Lokira a Crvena Zvezda ellen, a múlt heti torna tekinthető a bajnoki főpróbának.
DVSC Schaeffler: Lemérték hol tartanak
Petrus Mirtill, a Debrecen válogatott balszélsője is úgy látja, jó úton halad a gárda. – Az erős csapatok elleni felkészülési mérkőzések nagyon fontosak ahhoz, hogy felkészültek legyünk a bajnokságra és a Bajnokok Ligájára – hangsúlyozta portálunknak. – A II. Kermann IT Kupa még a romániai tornánál is nívósabb volt – én személy szerint mindig örülök, ha erős ellenfelekkel szemben mérhetjük le, hol tartunk, mik azok a hibák, amikre figyelnünk kell. A Lublin elleni elődöntőben szinte minden sikerült, nagy arányú győzelmet alattunk, jó volt a védekezésünk. A Ferencvárossal vívott fináléban viszont szerintem több volt, rengeteg ziccert hagytunk ki mindkét félidőben, de ha ezen tudunk javítani, akkor szerintem minden rendben lesz – nyilatkozta a 23 éves játékos, aki a Lokival a bajnokságban szeretne dobogón végezni, míg a Bajnokok Ligájában továbblépne a csoportkörből, hogy utána még nagyobbat álmodhassanak.
Pénteken edzőmeccs és PirosFehér Piknik
A DVSC Schaeffler pénteken 16 órától a Crvena Zvezda ellen játszik a Hódosban, melyet a szurkolói ankétnak megfelelő PirosFehér Piknik követ, ahol a szurkolók egy jó hangulatú összejövetelen találkozhatnak és beszélgethetnek a játékosokkal.
A résztvevőknek csarnoktúrát szerveznek, a bátrabbak kipróbálhatják magukat műsorvezetőként a PirosFehér Podcast díszletében. Lesz kvízjáték DVSC kézilabdás nyereményekért és természetesen zsíroskenyér is, hagymával.
A DVSC Schaeffler eddigi felkészülési mérkőzéseinek eredményei:
|A Loki bajnoki menetrendje:
1. forduló 2025.09.03. (szerda) 18:00 Alba Fehérvár – DVSC Schaeffler
2. forduló 2025.09.10. (szerda) 18:00 DVSC Schaeffler – Vasas SC
3. forduló 2024.09.24. (szerda) 18:00 Esztergom – DVSC Schaeffler
4. forduló 2025.10.01. (szerda) 18:00 DVSC Schaeffler – DKKA
5. forduló 2025.10.11. (szombat) 16:00 Budaörs – DVSC Schaeffler
6. forduló 2025.10.22. (szerda) 17:00 NEKA – DVSC Schaeffler
7. forduló 2025.10.29. (szerda) 18:00 DVSC Schaeffler – Szombathely
8. forduló 2025.11.12. (szerda) 18:00 Mosonmagyaróvár – DVSC Schaeffler
9. forduló 2025.12.30. (kedd) 18:00 DVSC Schaeffler – Kisvárda Master Good SE
10. forduló 2026.01.06. (kedd) 18:00 Vác – DVSC Schaeffler
11. forduló 2026.01.14. (szerda) 18:00 DVSC Schaeffler – FTC
12. forduló 2026.01.20. (kedd) Győri Audi ETO – DVSC Schaeffler
13. forduló 2026.01.31. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler – Kozármisleny
14. forduló 2026.02.04. (szerda) 18:00 DVSC Schaeffler – Alba Fehérvár
15. forduló 2026.02.18. (szerda) 18:00 Vasas – DVSC Schaeffler
16. forduló 2026.02.28. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler – Esztergom
17. forduló 2026.03.14. (szombat) 17:00 DKKA–DVSC Schaeffler
18. forduló 2026.03.21. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler- Budaörs
19. forduló 2026.03.28. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler – NEKA
20. forduló 2026.04.04. (szombat) 18:00 Szombathely – DVSC Schaeffler
21. forduló 2026.04.18. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler – Mosonmagyaróvár
22. forduló 2026.04.25. (szombat) 18:00 Kisvárda – DVSC Schaeffler
23. forduló 2026.05.09. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler – Vác
24. forduló 2026.05.16. (szombat) 17:00 FTC – DVSC Schaeffler
25. forduló 2026.05.24. (vasárnap) 18:00 DVSC Schaeffler – Győr
26. forduló 2026.05.31. (vasárnap) 18:00 Kozármisleny – DVSC Schaeffler
A Loki Bajnokok Ligája menetrendje:
Szeptember 7., 16 óra
Szeptember 13., 16 óra
Szeptember 28., 14 óra
Október 4., 16 óra
Október 25., 18 óra
November 2., 16 óra
November 9., 14 óra
November 15., 18 óra
