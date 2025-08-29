augusztus 29., péntek

Kézilabda

46 perce

Újra nagyot álmodnának a debreceni kézisek

Jövő héten már kezdődik a bajnokság. Petrus Mirtill szeretné, ha a Bajnokok Ligájában ismét a kieséses szakaszba jutna DVSC Schaeffler.

Molnár Szilárd

A felkészülés végéhez ér a DVSC Schaeffler kézilabda együttese. A Loki július közepén kezdett orvosi vizsgálatokkal, amelyen az újonnan igazolt játékosok, a svéd válogatott irányító Daniela De Jong, a francia válogatott jobbszélső Alicia Toublanc és lengyel Adrianna Placzek, valamint a hosszú kihagyás után visszatérő Szabó Nina is részt vettek a vizsgálatokon. A héthetes felkészülés alatt eddig nyolc felkészülési mérkőzést játszott a DVSC, ezeken 5 győzelem 3 vereség a mérleg. Bár a tesztmérkőzések eredményeiből nem érdemes kiindulni, hiszen lehet, hogy a felkészülés egész más fázisában tart a két ellenfél, azért némi támpontot jelenthetnek, és azok alapján az összkép bizakodásra ad okot. A II. Kermann IT Kupa különösen jól szolgálta a felkészülést, hiszen erős csapatok ellen gyakoroltak a piros-fehérek. Bár pénteken még vár egy mérkőzés a Lokira a Crvena Zvezda ellen, a múlt heti torna tekinthető a bajnoki főpróbának.

A felkészülés végéhez érkezett a DVSC Schaeffler együttese
Forrás: Vida Márton Péter

DVSC Schaeffler: Lemérték hol tartanak

Petrus Mirtill, a Debrecen válogatott balszélsője is úgy látja, jó úton halad a gárda. – Az erős csapatok elleni felkészülési mérkőzések nagyon fontosak ahhoz, hogy felkészültek legyünk a bajnokságra és a Bajnokok Ligájára – hangsúlyozta portálunknak. – A II. Kermann IT Kupa még a romániai tornánál is nívósabb volt – én személy szerint mindig örülök, ha erős ellenfelekkel szemben mérhetjük le, hol tartunk, mik azok a hibák, amikre figyelnünk kell. A Lublin elleni elődöntőben szinte minden sikerült, nagy arányú győzelmet alattunk, jó volt a védekezésünk. A Ferencvárossal vívott fináléban viszont szerintem több volt, rengeteg ziccert hagytunk ki mindkét félidőben, de ha ezen tudunk javítani, akkor szerintem minden rendben lesz – nyilatkozta a 23 éves játékos, aki a Lokival a bajnokságban szeretne dobogón végezni, míg a Bajnokok Ligájában továbblépne a csoportkörből, hogy utána még nagyobbat álmodhassanak.

Pénteken edzőmeccs és PirosFehér Piknik

A DVSC Schaeffler pénteken 16 órától a Crvena Zvezda ellen  játszik a Hódosban, melyet a szurkolói ankétnak megfelelő PirosFehér Piknik követ, ahol a szurkolók egy jó hangulatú összejövetelen találkozhatnak és beszélgethetnek a játékosokkal.

A résztvevőknek csarnoktúrát szerveznek, a bátrabbak kipróbálhatják magukat műsorvezetőként a PirosFehér Podcast díszletében. Lesz kvízjáték DVSC kézilabdás nyereményekért és természetesen zsíroskenyér is, hagymával.

A DVSC Schaeffler eddigi felkészülési mérkőzéseinek eredményei:

  • DVSC Schaeffler–CSM SLATINA (román) 33–30 (15–14)
  • DVSC Schaeffler–IUVENTA MICHALOVCE (szlovák) 41–16 (18–8)
  • MOL-ESZTERGOM–DVSC Schaeffler 24–30 (10–16)
  • SCM RAMNICU VALCEA–DVSC Schaeffler 27–30 (17–13)
  • RAPID BUKAREST–DVSC Schaeffler 35–31 (19–17)
  • FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–DVSC Schaeffler 28–26 (13–12)
  • DVSC Schaeffler–PGE MKS EL-VOLT LUBLIN (lengyel) 39–19 (23–11)
  • DVSC Schaeffler–FTC-RAIL CARGO HUNGÁRIA 23–28 (11–15)
A Loki bajnoki menetrendje:
1. forduló 2025.09.03. (szerda) 18:00 Alba Fehérvár – DVSC Schaeffler
2. forduló 2025.09.10. (szerda) 18:00 DVSC Schaeffler – Vasas SC
3. forduló 2024.09.24. (szerda) 18:00 Esztergom – DVSC Schaeffler
4. forduló 2025.10.01. (szerda) 18:00 DVSC Schaeffler – DKKA
5. forduló 2025.10.11. (szombat) 16:00 Budaörs – DVSC Schaeffler
6. forduló 2025.10.22. (szerda) 17:00 NEKA – DVSC Schaeffler
7. forduló 2025.10.29. (szerda) 18:00 DVSC Schaeffler – Szombathely
8. forduló 2025.11.12. (szerda) 18:00 Mosonmagyaróvár – DVSC Schaeffler
9. forduló 2025.12.30. (kedd) 18:00 DVSC Schaeffler – Kisvárda Master Good SE
10. forduló 2026.01.06. (kedd) 18:00 Vác – DVSC Schaeffler
11. forduló 2026.01.14. (szerda) 18:00 DVSC Schaeffler – FTC
12. forduló 2026.01.20. (kedd) Győri Audi ETO – DVSC Schaeffler 
13. forduló 2026.01.31. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler – Kozármisleny
14. forduló 2026.02.04. (szerda) 18:00 DVSC Schaeffler – Alba Fehérvár
15. forduló 2026.02.18. (szerda) 18:00 Vasas – DVSC Schaeffler 
16. forduló 2026.02.28. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler – Esztergom
17. forduló 2026.03.14. (szombat) 17:00 DKKA–DVSC Schaeffler
18. forduló 2026.03.21. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler- Budaörs
19. forduló 2026.03.28. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler – NEKA
20. forduló 2026.04.04. (szombat) 18:00 Szombathely – DVSC Schaeffler
21. forduló 2026.04.18. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler – Mosonmagyaróvár
22. forduló 2026.04.25. (szombat) 18:00 Kisvárda  – DVSC Schaeffler
23. forduló 2026.05.09. (szombat) 18:00 DVSC Schaeffler – Vác
24. forduló 2026.05.16. (szombat) 17:00 FTC – DVSC Schaeffler
25. forduló 2026.05.24. (vasárnap) 18:00 DVSC Schaeffler – Győr 
26. forduló 2026.05.31. (vasárnap) 18:00 Kozármisleny – DVSC Schaeffler

A Loki Bajnokok Ligája menetrendje:

Szeptember 7., 16 óra
OTP Group Buducnost–DVSC Schaeffler

Szeptember 13., 16 óra
DVSC Schaeffler–Gloria Bistrița

Szeptember 28., 14 óra
BV Borussia Dortmund–DVSC Schaeffler

Október 4., 16 óra
DVSC Schaeffler–Team Esbjerg

Október 25., 18 óra
DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC

November 2., 16 óra
Storhamar Handball Elite–DVSC Schaeffler

November 9., 14 óra
DVSC Schaeffler–Metz Handball

November 15., 18 óra
Metz Handball–DVSC Schaeffler


 


 

