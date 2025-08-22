Nagy győzelmet aratott a DVSC Schaeffler, döntőben a lányok! – videóval

Három játékosát is nélkülöznie kellett a DVSC Schaefflernek a Lublin elleni mérkőzésen. Daniela De Jong továbbra is rehabilitációs munkát végez, míg Alicia Toublanc és Kristin Thorleifsdóttir kisebb sérülés miatt, a biztonság kedvéért, kihagyta a meccset. A lengyeleknek is voltak fontos hiányzóik, például Planéta Szimonetta, aki izomszakadása miatt csak a lelátóról nézte a mérkőzést – olvasható a Loki kézilabdacsapatának a honlapján.

Nem szégyenkezhet a DVSC Schaeffler

Forrás: Vida Márton Péter

Mint írták, a csapat teljesítményén nem látszott meg a kulcsjátékosok hiánya. A lengyelek nagyjából tíz percig tudták tartani a lépést a hazai csapattal, onnantól kezdve viszont fokozatosan növelte előnyét a DVSC Schaeffler. Gyorsabban és pontosabban játszott az új, piros Kappa mezben pompázó debreceni csapat és már a félidőben 12 góllal vezetett.

Már az első félidőben megvolt a győzelem

Forrás: Vida Márton Péter

A második félidőben Szilágyi Zoltán kedvére kísérletezhetett. Védekezésben több felállást is tesztelt a debreceni csapat, gyakorolták a hét a hat elleni játékot és támadásban is sok variációt kipróbáltak. Örömteli hír, hogy a meccsen bemutatkozott a saját nevelésű akadémista, Ratalics Luca is, aki egyáltalán nem ijedt meg a lehetőségtől és két gólt is szerzett. A Lublin nagyon elfáradt a második félidő közepére, így a vége nagy különbségű győzelem lett. Érdekesség: ha a második félidőben nem lő gólt a DVSC Schaeffler, akkor is megnyerték volna a meccset, mivel a lengyel csapat összesen 19 találatig jutott a hatvan perc alatt.

II. KERMANN IT KUPA, ELŐDÖNTŐ DVSC SCHAEFFLER–PGE MKS EL-VOLT LUBLIN (lengyel) 39–19 (23–11) Debrecen, 800 néző. V: Bócz, Wiedemann DVSC: Placzek – Grosch, 3 Sercien-Ugolin 10 (4), Tóvizi 3, Hornyák D., Jovovics 1, Petrus 2. Csere: Ryde (kapus), Csernyánszki 5, Hámori K. 2, Szabó N. 7 (3), Juhász K. 2, Ratalics 2, Vámos M. 2.

Edző: Szilágyi Zoltán LUBLIN: Martins – Szynkaruk, O’Mullony 6, Pryzwara, Andruszak 1, M. Wieckowska 7, Pietras. 1 Csere: Wdowiak (kapus), D. Wieckowska, Lima 1, Owczaruk, Dziuba, Matuszczyk 3,Gorna.

Edző: Pawel Tetelewski Kiállítások: 2, ill. 2 perc Hétméteresek: 7/7, ill. 1/1

