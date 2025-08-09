Döntőben a Loki kézisei!

A rosszul sikerült első harminc perc után alaposan feljavult a DVSC Schaeffler játéka a valceai nemzetközi torna első napján. Így hiába vezetett félidőben négy góllal a házigazda, végül 30–27-re nyert a Loki, és szombaton, magyar idő szerint 17.15-kor döntőt játszik a Rapid Bukarest ellen, irja a klub honlapja, ahol a teljes tudósítás elolvasható.

CONSTANTIN TITA EMLÉKTORNA , ELŐDÖNTŐ

SCM RAMNICU VALCEA–DVSC SCHAEFFLER 27–30 (17–13)

Valcea 500 néző.

DVSC: Ryde – Toublanc 8 (6), Hámori 3, Tóvizi 1, Thorleifsdottír 3, Jovovics 2, Petrus 2. Csere: Placzek (kapus), Juhász K., Sercien-Ugolin 4, Csernyánszki 4, Grosch 2, Vámos. M. 1, Hornyák D., Szabó N.

Edző: Szilágyi Zoltán

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 6/6