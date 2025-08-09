augusztus 9., szombat

Kézilabda

1 órája

Döntőben a Loki kézisei!

Címkék#DVSC#Loki#kézilabda#DVSC Schaeffler

Szombat déluitán jöhet a finálé a Rapid ellen

Haon.hu
Döntőben a Loki kézisei!

A rosszul sikerült első harminc perc után alaposan feljavult a DVSC Schaeffler játéka a valceai nemzetközi torna első napján.

Forrás: DVSC Schaeffler / dvsckezilabda.hu

A rosszul sikerült első harminc perc után alaposan feljavult a DVSC Schaeffler játéka a valceai nemzetközi torna első napján. Így hiába vezetett félidőben négy góllal a házigazda, végül 30–27-re nyert a Loki, és szombaton, magyar idő szerint 17.15-kor döntőt játszik a Rapid Bukarest ellen, irja a klub honlapja, ahol a teljes tudósítás elolvasható.

CONSTANTIN TITA EMLÉKTORNA , ELŐDÖNTŐ
SCM RAMNICU VALCEA–DVSC SCHAEFFLER 27–30 (17–13)
Valcea 500 néző.
DVSC: Ryde – Toublanc 8 (6), Hámori 3, Tóvizi 1, Thorleifsdottír 3, Jovovics 2, Petrus 2. Csere: Placzek (kapus), Juhász K., Sercien-Ugolin 4, Csernyánszki 4, Grosch 2, Vámos. M. 1, Hornyák D., Szabó N.
Edző: Szilágyi Zoltán
Kiállítások: 4, ill. 6 perc
Hétméteresek: 5/4, ill. 6/6

 

