Kézilabda
1 órája
Döntőben a Loki kézisei!
Szombat déluitán jöhet a finálé a Rapid ellen
Forrás: DVSC Schaeffler / dvsckezilabda.hu
A rosszul sikerült első harminc perc után alaposan feljavult a DVSC Schaeffler játéka a valceai nemzetközi torna első napján. Így hiába vezetett félidőben négy góllal a házigazda, végül 30–27-re nyert a Loki, és szombaton, magyar idő szerint 17.15-kor döntőt játszik a Rapid Bukarest ellen, irja a klub honlapja, ahol a teljes tudósítás elolvasható.
|CONSTANTIN TITA EMLÉKTORNA , ELŐDÖNTŐ
SCM RAMNICU VALCEA–DVSC SCHAEFFLER 27–30 (17–13)
Valcea 500 néző.
DVSC: Ryde – Toublanc 8 (6), Hámori 3, Tóvizi 1, Thorleifsdottír 3, Jovovics 2, Petrus 2. Csere: Placzek (kapus), Juhász K., Sercien-Ugolin 4, Csernyánszki 4, Grosch 2, Vámos. M. 1, Hornyák D., Szabó N.
Edző: Szilágyi Zoltán
Kiállítások: 4, ill. 6 perc
Hétméteresek: 5/4, ill. 6/6
