DVSC Schaeffler: ez az ezüst szépen csillog

Kiegyenlített mérkőzésen öt góllal, 28–23-ra nyerte a Ferencváros a II. Kermann IT Kupa döntőjét szombat este, így elvitte a kupát. A debreceniek kézilabdacsapat mindössze 13 játékost tudtott benevezni a találkozóra, hiszen sérülés miatt Daniela De Jong, Alicia Toublanc és Kristin Thorleifsdóttir és Hámori Konszuéla is hiányzott, utóbbinak a pénteki Lublin elleni elődöntő után bedagadt a műtött térde. Így viszont újra bekerült a keretbe az utánpótlás-válogatott jobbszélső, a 18 éves Ratalics Luca.

A II. Kermann IT Kupát így a FTC nyerte, ezüstérmes a DVSC Schaeffler lett, a bronzot pedig a Valcea szerezte meg, a Lublin végzett a negyedik helyen. A torna gólkirálya Océane Sercien-Ugolin lett, a legjobb kapusa Laura Glauser, a torna legjobb játékosa pedig Tóvizi Petra! – írja a Loki oldala, ahol a teljes beszámoló elolvasható.