Gólzáporral hangoltak az idényre a debreceni kézisek

Nem a védekezésről szólt – főleg az első félidőben – a DVSC Schaeffler és a szerb bajnok Crvena Zvezda péntek esti edzőmérkőzése a Hódosban. Ahogy a klubhonlap is írta (ahol a teljes beszámoló elolvasható), a támadójáték rendben volt, a védekezésben voltak hibák. Sérülés miatt ezúttal sem játszhatott Kristin Thorleifsdóttir, Alicia Toublanc, Hámori Konszuéla és Daniela De Jong, de ott volt a gárdában a fiatal Ratalics Luca és Baranyi Dorottya.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!