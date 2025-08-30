augusztus 30., szombat

Kézilabda

1 órája

Gólzáporral hangoltak az idényre a debreceni kézisek

Megszórták a szerb bajnokot.

Haon.hu
Gólzáporral hangoltak az idényre a debreceni kézisek

Megszórta a DVSC Schaeffler a szerb bajnok Crvena Zvezda együttesét

Forrás: Katona Ákos

Nem a védekezésről szólt – főleg az első félidőben – a DVSC Schaeffler és a szerb bajnok Crvena Zvezda péntek esti edzőmérkőzése a Hódosban. Ahogy a klubhonlap is írta (ahol a teljes beszámoló elolvasható), a támadójáték rendben volt, a védekezésben voltak hibák. Sérülés miatt ezúttal sem játszhatott Kristin Thorleifsdóttir, Alicia Toublanc, Hámori Konszuéla és Daniela De Jong, de ott volt a gárdában a fiatal Ratalics Luca és Baranyi Dorottya.

DVSC SCHAEFFLER–ZRK CRVENA ZVEZDA (szerb) 47–32 (26–18)
Debrecen, 500 néző. V: Juhász, Rontó
DVSC: Ryde – Grosch 2, Sercien-Ugolin 7 (2), Csernyánszki 5 (1), Tóvizi 4, Jovovics 4, Petrus 5. Csere: Placzek, A. de Boer (kapusok), Hornyák D., Szabó N. 6 (1), Juhász K. 4 , Vámos M. 7, Ratalics 2, Baranyi D. 1.
Edző: Szilágyi Zoltán
Hétméteresek: 8/4, ill. 22

DVSC Schaeffler-Crvena Zvezda női kézilabda edzőmérkőzés

Fotók: Katona Ákos

 

