Szeretet és szenvedély vs. gyűlölet és balhé – minden, amit tudnod kell a "6 pontos" keleti rangadó előtt!

A DVSC–Nyíregyháza keleti rangadók nagy népszerűségnek örvendenek, bizonyára ezúttal sem lesz ez másképp. A felek következőnek vasárnap 15.30-tól Debrecenben a Nagyerdei Stadionban csapnak össze. Cikkünkben összeszedtük, hogy az előző szezonhoz képest a csapatoknál milyen változás történt, röviden felidéztük az előző meccseket, továbbá arról is írtunk, hogy mire kell készülnie a szurkolóknak.

Toma György és Dzsudzsák Balázs csatája a tavalyi Nyíregyháza–DVSC meccsen. Vajon a mostani DVSC–Nyíregyháza meccsen is találkoznak egymással a pályán?

Forrás: NS-archív

Mint ismert, a Loki és a Szpari szurkolói nem ápolnak jó viszonyt egymással. A drukkerek részéről egyszerre érződik a szeretet és az összetartás ereje, ugyanakkor a rivalizálás miatt gyakran felszínre tör a gyűlölet és az indulat, ami sajnos időről időre balhékat is szül. Ez a mérkőzés nem csupán egy újabb bajnoki pontokért zajló csata, hanem az érzelmek és a városi presztízs harca is egyben. A keleti rangadó egyfajta érzelmi hullámvasút: a stadionban összeérnek a pozitív energiák és a feszültségek, a játékosok pedig érzik, hogy nemcsak a három pontért, hanem a fanatikusaik becsületért is küzdenek. Ez a különleges mérkőzés mindig nagy várakozással tölti el a futballkedvelőket, hiszen nem csupán a eredmény a tét, hanem az is, hogy melyik csapat és szurkolótábor bizonyul erősebbnek a lelátón.

Viszont fontos megjegyezni: ha a drukkerek nem akarják, hogy szektorokat zárjanak be vagy zárt kapus legyen egy meccs, akkor a szabályokat be kell tartani.

Az örökmérleg szerint a DVSC és a Nyíregyháza 23 alkalommal találkozott egymással az NB I.-ben:

a debreceniek 13-szor nyertek,

a Szpari 5-ször diadalmasodott,

míg 5 alkalommal döntetlennel zárult az összecsapás.

Érdekesség, hogy a piros-fehérek eddig még egyik hazai találkozójukat sem veszítették el a rivális ellen.

Az előző szezonban a csapatok háromszor találkoztak egymással. 2024 szeptemberében a Szpari hazai pályán 3–2-re diadalmasodott, de februárban a Loki Debrecenben visszavágott (3–1). A harmadik meccs egy büntetővel dőlt el, a Nyíregyháza akkor 1–0-ra nyert.

A 2025/2026-os szezonról

A Nyíregyháza Spartacus hazai pályán a Kisvárda ellen 1–1-es döntetlennel kezdte az új idényt, majd a Puskás Akadémia ellen idegenben hiába vezetett kétszer is, 3–2-re kikapott. A piros-kékek legutóbb hazai környezetben a címvédő Ferencvárostól 4–1-re kikaptak, állítható tehát, hogy nem kezdtek jól. A Debreceni VSC viszont még veretlen. A csapat Zalaegerszegen 3–3-as döntetlennel indított, majd az MTK Budapestet 1–0-ra legyőzte, legutóbb a Kazincbarcika ellen Mezőkövesden pedig 2–1-re nyert.

A keretben nemcsak a DVSC-nél volt változás, hanem a Nyíregyházánál is kicserélődtek a játékosok. A Nemzeti Sport összeszedte, hogy többek között távozott Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – Románia), Eppel Márton (FK Csíkszereda – Románia), Fejér Béla (román-magyar, Sepsi OSK – Románia), Géresi Krisztián (visszavonult), Horváth Kevin (Soroksár SC, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Nika Kvekveszkiri (grúz, szabadon igazolható), Matheus Leoni (brazil), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Jaroslav Navrátil (cseh, szabadon igazolható), Németh Barnabás (Vasas FC, kölcsön után végleg), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd, kölcsön után végleg) ésDarko Velkovszki (északmacedón, Zrijnski – Bosznia-Hercegovina, szabadon igazolhatóként) is. Ugyanakkor érkezett Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (észak-macedón, Sepsi – Románia, szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Katona Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Kersák Roland (Kecskeméti TE), Kovács Dániel (szabadon igazolható, legutóbb Volosz – Görögország), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia), Vukk Zsombor (Nagykanizsa), valamint Katona Levente (Kecskeméti TE).

A fogadóirodák szerint most a DVSC jóval esélyesebbnek számít, még a döntetlenre is kisebb odds van, mint a Nyíregyháza győzelmére. Ebből persze nem lehet kiindulni, de az tény, hogy az utóbbi fordulókban mutatottak alapján a Loki léektani fölényben vághat neki a nagy csatának.

A DVSC–Nyíregyháza meccsre a szurkolók már a hét elejétől hangolódnak, amiről a következő cikkekben olvashatnak: