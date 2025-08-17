Jön a keleti rangadó!
1 órája
Fő a biztonság? Levetették a cipőt is a Szpari-szurkolókkal
Levetették a cipőket
Forrás: Öltözőn Túl/Facebook
Hamarosan kezdődik a várva várt DVSC–Nyíregyháza keleti rangadó. Beszámoltunk róla, hogy a Nagyerdei Víztoronyban milyen fergeteges hangulatot teremtettek a hazai szurkolók, de már órákkal a kezdés előtt megérkeztek a nyíregyházi drukkerek is – számolt be róla a Szon.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Beindult a buli!
1 órája
Fergeteges a hangulat, így készülnek a Loki-szurkolók a rangadóra! – fotókkal
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
6 órája
Ismerős arc: Ez a játékvezető fújja a sípot a DVSC–Nyíregyháza keleti rangadón
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre