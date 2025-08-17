augusztus 17., vasárnap

Jön a keleti rangadó!

1 órája

Fő a biztonság? Levetették a cipőt is a Szpari-szurkolókkal

Levetették a cipőket

Forrás: Öltözőn Túl/Facebook

Hamarosan kezdődik a várva várt DVSC–Nyíregyháza keleti rangadó. Beszámoltunk róla, hogy a Nagyerdei Víztoronyban milyen fergeteges hangulatot teremtettek a hazai szurkolók, de már órákkal a kezdés előtt megérkeztek a nyíregyházi drukkerek is – számolt be róla a Szon.

