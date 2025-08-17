augusztus 17., vasárnap

A DVSC–Nyíregyháza meccseken mindig történik valami – ezúttal se lesz ez másképp!

Ezúttal is kibeszéltük, mi térténik a Loki labdarúgócsapatának háza táján. A DVSC–Nyíregyháza párharc valódi keleti rangadó, ami nemcsak a pályán, hanem a lelátókon is mindig különleges hangulatot hoz!

 Debreceni VSC három forduló után is veretlen a labdarúgó NB I.-ben, vasárnap 15.30-tól pedig jön a Szpari elleni keleti rangadó. Molnár Szilárd és Tóth Huba a H szektor legújabb adásában megvitetták, mire lehet képes a Loki, mit látnak a piros-fehérek játékosain.

Mint ismert, a DVSC és a Nyíregyháza Spartacus összecsapása sosem csupán három pont megszerzéséről szól. Ez a keleti derbi mindig is a büszkeség, a múlt, és a régió presztízsharca volt – egyfajta "futballháború" Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg között. Bár a két klub múltja és eredménylistája különböző, ez a rangadó minden esetben kiegyenlített, feszült, sőt gyakran indulatos párharcot hoz – mindig történik tehát valami. 

A két város közelsége és a szurkolótáborok rivalizálása csak tovább fűti az indulatokat. Nem ritkák a szóváltások, és sajnos időnként a rendbontások sem – ez is mutatja, mennyire komolyan veszik ezt a meccset a felek. A DVSC–Nyíregyháza meccs mindig tüzes, harcos meccset ígér. Ilyenkor nem számít a tabella, az aktuális forma vagy a sérült játékosok listája – csak az, hogy ki viszi el a keleti foci trónját.

