Fergeteges a hangulat, így készülnek a Loki-szurkolók a rangadóra! – fotókkal

Lángost és sört, na meg persze: hajrá, Loki! – akár ez is lehetett volna a jelmondat a DVSC–Nyíregyháza keleti rangadó előtt a Nagyerdei Víztoronyban ismét megrendezett Matchday Festival elnevezésű programon. Szinte mindenki piros pólót viselt, nem véletlenül, hiszen a hazaiaknak ez a dresszkód a presztízsmeccsre, amely vasárnap 15.30-kor kezdődik.

Hazai győzelmet várnak a DDVSC–Nyíregyháza-meccsen a Loki-szurkolók

Forrás: Katona Ákos

DVSC–Nyíregyháza: A Nagyerdei Víztoronyban nem találkoztunk olyannal, aki döntetlent vagy vendég győzelmet tippelt volna

Volt, aki tudatosan érkezett, és volt, aki éppen csak betévedt. Szétnézve az asztalokon javában lángos és sör fogyott, de a kínálat ennél természetesen jóval nagyobb volt. Felcsendült a Tankcsapda által kreált DVSC-induló is, a Nagyerdei Víztoronynál több generációt is felfedezhettünk. Néhány szurkolót meg is interjúvoltunk, hogyan értékelik a szezon kezdetét, és mit várnak a Nyíregyháza ellen.

Bérletesek vagyunk, természetesen mindig győzelmet várunk a Lokitól. Jól rajtoltak a fiúk, reméljük, a folytatásban sem lesz ez másképp! Úgy tervezzük, hogy körülbelül a meccs előtt egy órával már a stadionban legyünk

– fogalmazott a család "szóvivője", Halmos Imréné.

Egy baráti társaság tagjaival is szóba elegyedtünk. Megemlítették, hogy bár máskor is járnak meccsekre, a Nyíregyháza elleni rangadó még kihagyhatatlanabb. Úgy vélik, hogy a Debreceni VSC összetétele jobb a tavalyinál, ezért jobb szereplésben reménykednek.

A játék eddig nem volt a legjobb, de az eredmények legalább jöttek. Még most alapozgatunk, itt olcsóbb a sör is, aztán a kezdésre ott leszünk a stadionban

– hangoztatta Sperka Lóránt és Szabó Ádám.

Miklós Dominiknak ma van a születésnapja, azt kérte szüleitől, hogy hozzák el Loki-meccsre, meg is kapta. Édesapja, Miklós Csaba mesélt röviden arról, miért a Nagyerdei Víztoronyban hangolódtak a családdal.

– Természetesen követjük a DVSC szereplését, de csak most vagyunbk itt először. Ugyanakkor ígérem, nem utoljára. Már nagyon várjuk, 2–1-es hazai győzelmet várunk. A stadionba mielőbb be szeretnénk majd menni, de mivel a Toronynál jó a hangulat, egy kicsit ide is benéztünk. Eddig minden tetszik, reméljük így is marad – tette hozzá.