1 órája
Ilyen még nem történt: a Nyíregyháza először nyert Debrecenben... – fotókkal
Az első félidőben egyértelműen jobban játszott a Loki, de a második félidőben a Szpari pontosabb volt. A DVSC–Nyíregyháza rangadó 1–2-es végeredménnyel zárult.
Az eddig veretlen Loki a nyeretlen Szpari csapatát fogadta a labdarúgó NB I 4. fordulójában vasárnap délután. Már a keleti rangadó előtt is fantasztikus volt a hangulat, a stadionban pedig még többen gyűltek össze – egészen pontosan 12.646 néző volt –, hogy szurkoljanak kedvenceiknek. A DVSC–Nyíregyháza meccs előtt az esélyek a hazaiak mellett szóltak, a vendégek az élvonalban eddig egyetlen alkalommal sem tudtak diadalmaskodni a Nagyerdőn – a papírforma sokáig úgy tűnt, nem borul, de a végén jött a piros-fehérek számára a hideg zuhany.
DVSC–Nyíregyháza: Jobban kezdtek a hazaiak
A piros mezes DVSC kezdte a találkozót, a meccs első perceiben pedig valamivel többet is birtokolta a labdát. A 2. percben Kocsis Dominik nyeste veszélyesen középre a labdát, de a nyíregyházi védők kivágták azt. Jó ideig kapura lövés ugyan nem láttunk, nem unatkozhattunk, a lelátón a látvány csillagos ötös volt.
Mindkét szurkolótábor készült: a nyíregyháziak a kezdés előtt mutattak be egy egész szektoros koreográfiát, a debreceniek pedig pirotechnikai eszközöket vetettek be. A felek mivel több mindent és mindenkit szidtak, minden bizonnyal további következményekkel járhat.
A 9. percben történt, hogy Kovácsréti Márk beadása után Edomwonyi Bright és Josua Mejías akaszkodott össze a büntetőterületen belül – mindketten elestek, Bognár Tamás játékvezető a hazaiak javára ítélt szabadrúgást. A 11. percben a túloldalon Dorde Gordic elé került a labda, de lövését Kovács Dániel védte.
A 13. percben Szűcs Tamás iramodott meg, majd lőtt a tizenhatos vonaláról, de a játékszer a kapu fölött nem sokkal zúgott el. Ami nem sikerült neki akkor, az három perccel rá összejött: Guerrero passza után Szűcs távolról ismét elvállalta, a földön megpattanó labda pedig a bal alsó sarokban kötött ki (1–0).
Kocsis duplázhatta volna meg a Loki előnyét, ám Kovács kapus ezt már hárítani tudta, a kipattanót pedig Dzsudzsák Balázs csúnyán fölé lőtte. Aztán szabadrúgáshoz jutott a Nyíregyháza, de Kovácsréti próbálkozása nem okozott gondot Varga Ádámnak.
Egyértelműen jobban játszott a DVSC, amely a Szparira ráerőltette a saját játékát. Kocsis megint közel járt a gólhoz, ám a védők taccsra mentettek. A házigazdáknál volt még egy kényszerű csere: Guerrero nem tudta folytatni a játékot, helyette Vajda Botond érkezett. A félidő előtt még Vargának vetődnie kellett, de remekül megoldotta a dolgát, a szünetben tehát 1–0 volt az állás.
DVSC–Nyíregyháza labdarúgó-mérkőzésFotók: Katona Ákos
Bennmaradt az öltözőben a Loki? Vagy csak szerencséje volt a Szparinak?
A félidőben csak a Nyíregyháza cserélt: Ranko Jokic helyett érkezett Katona Levente. A 48. percben Antonov balról ívelt a kapu elé, a pontosan érkező Edomwonyi pedig közelről a bal alsó sarokba fejelt (1–1).
A Lokinak is megvolt az újabb sansza a gólra. Kocsis továbbra is remekelt, ismét nüanszokon múlott, hogy eredményes legyen: jobb szélről szép szólóval beljebb került, hét méterről pedig a jobb kapufát találta el.
A 65. percben kettőt cserélt a Loki: Bárány helyére Djokic, Gordic helyére pedig Bermejo állt be. A túloldalon is volt változás: Babunski-Beke és Kovácsréti-Katona Bálint cserét láthattunk. Nem sokkal rá pedig Dzsudzsák helyett Kulbachuk, Meíjas helyett pedig Manzanara lépett pályára.
Az első félideihez képest változott a játék képe, a pontosabban passzolgató Szpari-játékosok többet birtokolták a labdát, viszont a csapatok alig jutottak helyzetekig. A játéktéren láthatóan egyre fáradtabbak voltak a kezdők, úgy tűnt, akár a jobb csere-taktika dönthet.
A 90. percben Antonov jobb oldali szöglete után, a hosszú saroknál Temesvári fejesét védte bravúrral Varga. Azonban a kipattanót Alaxai passza után a 72. percben Edomwonyit váltó Keita 6 méterről a bal felső sarokba lőtt (1–2). A Lokinak már nem volt ideje az egyenlítésre, a Szpari a labdarúgó NB I.-ben először vitte el a három pontot Debrecenből...
Labdarúgó NB I., 4. forduló
DVSC–Nyíregyháza Spartacus 1–2 (1–0).
Nagyerdei Stadion, 12 646 néző. Vezette: Bognár T.
DVSC: Varga Á. – Szécsi, Mejias (Kulbachuk, 72.), Hofmann, Guerrero (Vajda, 45.) – Batik, Szűcs T. – Kocsis D., Dzsudzsák (Manzanara, 72.), Gordic (Bermejo, 65.) – Bárány (Djokic, 65.). Vezetőedző: Sergio Navarro.
Nyíregyháza: Kovács D. – Temesvári, Evangelou, Jokic (Katona L., 46.) – Májer, Sankovic (Alaxai, 80.), Babunski (Beke, 66.), Kovácsréti (Katona B., 66.), Antonov – Edomwonyi (Keita, 72.), Katona M. Vezetőedző: Szabó István.
Gól: Szűcs T. (16.), illetve Edomwonyi (47.), Keita (90.).
Sárga lap: Gordic (43.), Batik (81.) Djokic (88.), Szűcs T. (92.), illetve Jokic (33.), Evangelou (81.), Alaxai (82.).
Fő a biztonság? Levetették a cipőt is a Szpari-szurkolókkal
Fergeteges a hangulat, így készülnek a Loki-szurkolók a rangadóra! – fotókkal
Volt, hogy gépfegyver lógott az öltözőben – durva sztorikat osztott meg Korhut Misi