Ilyen még nem történt: a Nyíregyháza először nyert Debrecenben... – fotókkal

Az eddig veretlen Loki a nyeretlen Szpari csapatát fogadta a labdarúgó NB I 4. fordulójában vasárnap délután. Már a keleti rangadó előtt is fantasztikus volt a hangulat, a stadionban pedig még többen gyűltek össze – egészen pontosan 12.646 néző volt –, hogy szurkoljanak kedvenceiknek. A DVSC–Nyíregyháza meccs előtt az esélyek a hazaiak mellett szóltak, a vendégek az élvonalban eddig egyetlen alkalommal sem tudtak diadalmaskodni a Nagyerdőn – a papírforma sokáig úgy tűnt, nem borul, de a végén jött a piros-fehérek számára a hideg zuhany.

A DVSC gólját Szűcs Tamás szerezte

Fotó: Katona Ákos

DVSC–Nyíregyháza: Jobban kezdtek a hazaiak

A piros mezes DVSC kezdte a találkozót, a meccs első perceiben pedig valamivel többet is birtokolta a labdát. A 2. percben Kocsis Dominik nyeste veszélyesen középre a labdát, de a nyíregyházi védők kivágták azt. Jó ideig kapura lövés ugyan nem láttunk, nem unatkozhattunk, a lelátón a látvány csillagos ötös volt.

Mindkét szurkolótábor készült: a nyíregyháziak a kezdés előtt mutattak be egy egész szektoros koreográfiát, a debreceniek pedig pirotechnikai eszközöket vetettek be. A felek mivel több mindent és mindenkit szidtak, minden bizonnyal további következményekkel járhat.

A 9. percben történt, hogy Kovácsréti Márk beadása után Edomwonyi Bright és Josua Mejías akaszkodott össze a büntetőterületen belül – mindketten elestek, Bognár Tamás játékvezető a hazaiak javára ítélt szabadrúgást. A 11. percben a túloldalon Dorde Gordic elé került a labda, de lövését Kovács Dániel védte.

A 13. percben Szűcs Tamás iramodott meg, majd lőtt a tizenhatos vonaláról, de a játékszer a kapu fölött nem sokkal zúgott el. Ami nem sikerült neki akkor, az három perccel rá összejött: Guerrero passza után Szűcs távolról ismét elvállalta, a földön megpattanó labda pedig a bal alsó sarokban kötött ki (1–0).

Kocsis duplázhatta volna meg a Loki előnyét, ám Kovács kapus ezt már hárítani tudta, a kipattanót pedig Dzsudzsák Balázs csúnyán fölé lőtte. Aztán szabadrúgáshoz jutott a Nyíregyháza, de Kovácsréti próbálkozása nem okozott gondot Varga Ádámnak.