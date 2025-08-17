Labdarúgás
47 perce
Ismerős arc: Ez a játékvezető fújja a sípot a DVSC–Nyíregyháza keleti rangadón
Tavaly sok Loki-meccsen láthattuk. Vajon a DVSC–Nyíregyháza meccsen is sok büntetőlapot felmutat majd?
Vasárnap 15-30-tól rendezik a DVSC–Nyíregyháza keleti rangadót. Eldőlt, hogy a mérkőzés játékvezetője Bognár Tamás lesz – derül ki az MLSZ adatbankjából.
Tavaly a legtöbb Loki-meccsen Rúsz Márton mellett Bognár Tamás (6-szor) tevékenykedett.
Érdekesség, hogy a felek legutóbbi találkozóján is ő fújta a sípot, akkor 6 sárga és 1 piros lapot mutatott fel a Loki-játékosoknak.
A rutinos NB I.-es játékvezető az előző idényben a DVSC játékosainak átlagosan közel 3 sárga lapot adott, a Szpari elleni meccsen kívül pedig még egysze állított ki valakit.
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
2025.08.14. 14:32
Dzsudzsák Balázs kimondta, amit gondol: „Tudom, hogy mi lesz a vége, de..."
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre