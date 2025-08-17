augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

27°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

47 perce

Ismerős arc: Ez a játékvezető fújja a sípot a DVSC–Nyíregyháza keleti rangadón

Címkék#DVSC#nyíregyháza meccsen#Bognár Tamás#Debreceni VSC#Szpari#loki

Tavaly sok Loki-meccsen láthattuk. Vajon a DVSC–Nyíregyháza meccsen is sok büntetőlapot felmutat majd?

Haon.hu

Vasárnap 15-30-tól rendezik a DVSC–Nyíregyháza keleti rangadót. Eldőlt, hogy a mérkőzés játékvezetője Bognár Tamás lesz – derül ki az MLSZ adatbankjából.

CM20250426_Nyíregyháza_DVSC_HAON (21)
Bognár Tamás vezette a felek legutóbbi találkozóját is – vajon a DVSC–Nyíregyháza meccsen is lesz kiállítás?
Forrás: Napló-archív

Tavaly a legtöbb Loki-meccsen Rúsz Márton mellett Bognár Tamás (6-szor) tevékenykedett

Érdekesség, hogy a felek legutóbbi találkozóján is ő fújta a sípot, akkor 6 sárga és 1 piros lapot mutatott fel a Loki-játékosoknak.

A rutinos NB I.-es játékvezető az előző idényben a DVSC játékosainak átlagosan közel 3 sárga lapot adott, a Szpari elleni meccsen kívül pedig még egysze állított ki valakit.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu