Ismerős arc: Ez a játékvezető fújja a sípot a DVSC–Nyíregyháza keleti rangadón

Vasárnap 15-30-tól rendezik a DVSC–Nyíregyháza keleti rangadót. Eldőlt, hogy a mérkőzés játékvezetője Bognár Tamás lesz – derül ki az MLSZ adatbankjából.

Bognár Tamás vezette a felek legutóbbi találkozóját is – vajon a DVSC–Nyíregyháza meccsen is lesz kiállítás?

Forrás: Napló-archív

Tavaly a legtöbb Loki-meccsen Rúsz Márton mellett Bognár Tamás (6-szor) tevékenykedett.

Érdekesség, hogy a felek legutóbbi találkozóján is ő fújta a sípot, akkor 6 sárga és 1 piros lapot mutatott fel a Loki-játékosoknak.

A rutinos NB I.-es játékvezető az előző idényben a DVSC játékosainak átlagosan közel 3 sárga lapot adott, a Szpari elleni meccsen kívül pedig még egysze állított ki valakit.