Rangos tornán bizonyíthat a DVSC!

Három magyarországi felkészülési mérkőzés után pénteken és szombaton Valceában lép pályára négycsapatos nemzetközi tornán a DVSC, áll a klub honlapján.

A nyitónapon, magyar idő szerint 18.15-kor a házigazda lesz az ellenfél. A debreceni lányok pénteken találkozik a SCM Ramnicu Valcea együttesével a Constantin Tita Emléktornán. A legendás valceai sportvezető emlékére rendezett viadalon a Lokin és a házigazdán kívül két román együttes lép pályára, a Craiova és Töpfner Alexandra új csapata, a Rapid Bukarest. Ez utóbbi két csapat lép először pályára a pénteki programban, magyar idő szerint délután négy órakor.

A DVSC-nél ott van a keretben és a tervek szerint pályára is lép sérüése után Szabó Nina.