3 órája
Ekkor rendezik meg újra a DVSC népszerű közösségi eseményét; egy újabb felkészülési meccs is lesz!
Augusztus 29-én, pénteken, 18 órától, a DVSC Schaeffler utolsó felkészülési mérkőzése után újra lesz PirosFehér Piknik a Hódos Imre Rendezvénycsarnok előtt. A Loki a honlapján arról ír, hogy a rendezvényen a csapat valamennyi tagja részt vesz majd.
Szabó Ninával ismét találkozhatnak a szurkolók
Forrás: Napó-archív
Idén is megrendezzük a PirosFehér Pikniket, ahol a szurkolók és a csapat támogatói egy jó hangulatú összejövetelen találkozhatnak és beszélgethetnek a játékosokkal. Noha az eredeti felkészülési programban ugyan nem szerepelt, de nem csak piknikeznek aznap délután, 16 órától ugyanis a Crvena Zvezda csapatát fogadják a Hódosban. Így a felkészülésüket a szerb bajnok ellen zárják majd.
A PirosFehér Piknik részleteiről augusztus 25-én adnak majd bővebb tájékoztatást.
