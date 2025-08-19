Ekkor rendezik meg újra a DVSC népszerű közösségi eseményét; egy újabb felkészülési meccs is lesz!

Idén is megrendezzük a PirosFehér Pikniket, ahol a szurkolók és a csapat támogatói egy jó hangulatú összejövetelen találkozhatnak és beszélgethetnek a játékosokkal. Noha az eredeti felkészülési programban ugyan nem szerepelt, de nem csak piknikeznek aznap délután, 16 órától ugyanis a Crvena Zvezda csapatát fogadják a Hódosban. Így a felkészülésüket a szerb bajnok ellen zárják majd.

A PirosFehér Piknik részleteiről augusztus 25-én adnak majd bővebb tájékoztatást.