Nem járt sikerrel a kis Loki

A Tiszafüredet fogadta az NB III. Észak-keleti csoportjának 4. fordulójában a DVSC II. Máté Péter vezetőedző együttese múlt vasárnap a pontszerzés reményében lépett pályára a Dóczy utcai egyetemi sporttelepen – közölte a cívisvárosi klub a honlapján.

A mérkőzés elején egy korai góllal a vendégek előnyhöz jutottak, s ez rányomta a bélyegét a találkozóra. A DVSC II. minden megpróbált, de szünet után ismét betalált a Tiszafüred, így a debreceni fiatalok ezúttal nem szereztek pontot. A kis Loki összeállítása itt tekinthető meg.