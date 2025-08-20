Labdarúgás
4 órája
Nem járt sikerrel a kis Loki
A Tiszafüredet fogadta az NB III. Észak-keleti csoportjának 4. fordulójában a DVSC II. Máté Péter vezetőedző együttese múlt vasárnap a pontszerzés reményében lépett pályára a Dóczy utcai egyetemi sporttelepen – közölte a cívisvárosi klub a honlapján.
A mérkőzés elején egy korai góllal a vendégek előnyhöz jutottak, s ez rányomta a bélyegét a találkozóra. A DVSC II. minden megpróbált, de szünet után ismét betalált a Tiszafüred, így a debreceni fiatalok ezúttal nem szereztek pontot. A kis Loki összeállítása itt tekinthető meg.
20 órája
22 órája
