Labdarúgás

1 órája

Sényőn javított a kis Loki

Máté Péter vezetőedző együttese ezzel megszerezte első győzelmét a bajnokságban.

Haon.hu
Sényőn javított a kis Loki

Máté Péter együttese megszerezte első győzelmét

Forrás: Czinege Melinda

Két, eddig nyeretlen gárda csapott össze az NB III. Észak-keleti csoportja 3. fordulójában Sényőn.  A találkozó első félidejében a kis Loki jutott előnyhöz, jobban is játszott ellenfelénél, a hajrában pedig fölényessé tette a sikert. 

– Nagyon fiatal csapattal álltunk fel, de magabiztos játékot nyújtottunk az elejétől kezdve, ennek nagyon örülök. Sok helyzetünk volt már a szünetig, el is dönthetünk volna meccset. A pihenő után nyomást helyezett ránk a Sényő, de a cserékkel tudtunk frissíteni, és a végén magabiztos győzelmet arattunk – nyilatkozta Máté Péter vezetőedző a Debreceni VSC honlapján. ahol a teljes tudósítás elolvasható.

NB III. Észak-keleti csoport, 3. forduló.

Sényő-DVSC II. 0-3 (0-1).

Sényő, 200 néző. Vezette: Bujnóczki B.

DVSC II.: Erdélyi – Grassi, Sánta (Gyenti, 78.), Patai, Asztalos, Rácz, Perpék (Komlósi, 78.), Bökönyi (Lólé, 63.), Bodnár (Kis Gy., 63.), Regenyei, Batai (Nyikos, 63.). Vezetőedző: Máté Péter.

Gól: Batai (24.), Regenyei (89.), Patai (92.).

 

