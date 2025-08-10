1 órája
Sényőn javított a kis Loki
Máté Péter vezetőedző együttese ezzel megszerezte első győzelmét a bajnokságban.
Forrás: Czinege Melinda
Két, eddig nyeretlen gárda csapott össze az NB III. Észak-keleti csoportja 3. fordulójában Sényőn. A találkozó első félidejében a kis Loki jutott előnyhöz, jobban is játszott ellenfelénél, a hajrában pedig fölényessé tette a sikert.
– Nagyon fiatal csapattal álltunk fel, de magabiztos játékot nyújtottunk az elejétől kezdve, ennek nagyon örülök. Sok helyzetünk volt már a szünetig, el is dönthetünk volna meccset. A pihenő után nyomást helyezett ránk a Sényő, de a cserékkel tudtunk frissíteni, és a végén magabiztos győzelmet arattunk – nyilatkozta Máté Péter vezetőedző a Debreceni VSC honlapján. ahol a teljes tudósítás elolvasható.
NB III. Észak-keleti csoport, 3. forduló.
Sényő-DVSC II. 0-3 (0-1).
Sényő, 200 néző. Vezette: Bujnóczki B.
DVSC II.: Erdélyi – Grassi, Sánta (Gyenti, 78.), Patai, Asztalos, Rácz, Perpék (Komlósi, 78.), Bökönyi (Lólé, 63.), Bodnár (Kis Gy., 63.), Regenyei, Batai (Nyikos, 63.). Vezetőedző: Máté Péter.
Gól: Batai (24.), Regenyei (89.), Patai (92.).
