Sényőn javított a kis Loki

Két, eddig nyeretlen gárda csapott össze az NB III. Észak-keleti csoportja 3. fordulójában Sényőn. A találkozó első félidejében a kis Loki jutott előnyhöz, jobban is játszott ellenfelénél, a hajrában pedig fölényessé tette a sikert.

– Nagyon fiatal csapattal álltunk fel, de magabiztos játékot nyújtottunk az elejétől kezdve, ennek nagyon örülök. Sok helyzetünk volt már a szünetig, el is dönthetünk volna meccset. A pihenő után nyomást helyezett ránk a Sényő, de a cserékkel tudtunk frissíteni, és a végén magabiztos győzelmet arattunk – nyilatkozta Máté Péter vezetőedző a Debreceni VSC honlapján. ahol a teljes tudósítás elolvasható.