Két meccs a héten

A héten tovább folytatódnak az NB III Észak-Keleti csoport küzdelmei. A kis Lokira két mérkőzés vár, elsőként szerdán 17.30 órától az Ózd otthonában. A hazaiak két döntetlennel kezdtek, majd egy győzelemmel és egy vereséggel folytatták, így 5 szerzett pontjukkal a tabella 9. helyén állnak.

Vasárnap 11 órától már Debrecenben, a DEAC-pályán lépnek pályára fiataljaink, akik a szintén 5 pontos Füzesabony együttesét fogadják. A kis Loki 3 pontot szerzett eddig, most pedig rangadókat játszik, így egy jó eredmény után elindulhat felfelé a tabellán. A tervek szerint mind a két találkozót élő streames közvetítésen keresztül is láthatják a szurkolók – írja a Debreceni VSC oldala.