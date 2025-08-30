augusztus 31., vasárnap

Debreceni VSC

1 órája

Nagy a baj! Megvan, ki vezeti majd a DVSC-FTC mérkőzést!

Címkék#rangadó#Nagyerdei Stadion#bajnokság#Debreceni VSC#Ferencvárosi Torna Club

A játékvezető személyét látva nem csoda, hogy egyes szurkolók máris a szívükhöz kaptak. Közeleg a DVSC-FTC rangadó, de kinek lesz ez jó?

Haon.hu

Nem érkeztek jó hírek szombat este a Debreceni VSC-Ferencvárosi Torna Club mérkőzést illetően, az MLSZ adatbankjából kiderült, Rúsz Márton vezetheti majd a találkozót. Az is kiderült, a DVSC-FTC mérkőzésen Bornemissza Norbert és Szalai Balázs segíti majd a sípmestert. A piros-fehér drukkerek általános vélekedése szerint Rúsz Márton számtalanszor tört már borsot a hazaiak orra alá, példának okáért, sokak számára jó ideig emlékezetes marad még a DVSC Puskás Akadémia elleni, februári mérkőzése is. 

Magasban a kéz, fenn a sárga lap a DVSC Rúsz Márton vezette, Puskás Akadémia elleni mérkőzésén – mi vár ránk a DVSC-FTC mérkőzésen?
Magasban a kéz, fenn a sárga lap a DVSC Rúsz Márton vezette, Puskás Akadémia elleni mérkőzésén – mi vár ránk a DVSC-FTC mérkőzésen?
Fotó: Czinege Melinda / Forrás: MW-archív

Rúsz Márton azon játékvezetők sorát erősíti, akiktől szép számmal zsebeltek be lapokat a Loki játékosai. Olyan mérkőzés is akadt, ahol 90 perc sem kellett neki, hogy hét büntetőlapot kioszthasson a debreceniek között.

Rúsz Márton vezeti a DVSC–FTC-mérkőzést, de maradjunk pozitívak!

A legutóbbi DVSC-FTC meccs igen emlékezetesre sikeredett, Bárány Donát mesterhármasa és Brandon Domingues duplája végül itthon tartotta a három pontot a Nagyerdei Stadionban. A mérkőzés összefoglalója:

