1 órája
Nagy a baj! Megvan, ki vezeti majd a DVSC-FTC mérkőzést!
A játékvezető személyét látva nem csoda, hogy egyes szurkolók máris a szívükhöz kaptak. Közeleg a DVSC-FTC rangadó, de kinek lesz ez jó?
Nem érkeztek jó hírek szombat este a Debreceni VSC-Ferencvárosi Torna Club mérkőzést illetően, az MLSZ adatbankjából kiderült, Rúsz Márton vezetheti majd a találkozót. Az is kiderült, a DVSC-FTC mérkőzésen Bornemissza Norbert és Szalai Balázs segíti majd a sípmestert. A piros-fehér drukkerek általános vélekedése szerint Rúsz Márton számtalanszor tört már borsot a hazaiak orra alá, példának okáért, sokak számára jó ideig emlékezetes marad még a DVSC Puskás Akadémia elleni, februári mérkőzése is.
Rúsz Márton azon játékvezetők sorát erősíti, akiktől szép számmal zsebeltek be lapokat a Loki játékosai. Olyan mérkőzés is akadt, ahol 90 perc sem kellett neki, hogy hét büntetőlapot kioszthasson a debreceniek között.
Rúsz Márton vezeti a DVSC–FTC-mérkőzést, de maradjunk pozitívak!
A legutóbbi DVSC-FTC meccs igen emlékezetesre sikeredett, Bárány Donát mesterhármasa és Brandon Domingues duplája végül itthon tartotta a három pontot a Nagyerdei Stadionban. A mérkőzés összefoglalója:
