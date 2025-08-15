augusztus 15., péntek

Mária névnap

33°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Megvan a DVSC–FTC meccs pontos időpontja! – hivatalos

Címkék#MLSZ#Loki#DVSC#Ferencvárosi TC#Debreceni VSC#DVSC-FTC

Mindenki beírhatja a naptárba! A DVSC–FTC rangadó megmozgatja a szurkolókat – de vajon ez az időpont sem tántorítja el őket?

Az MLSZ versenybizottsága elkészítette az NB I. 6. fordulójának pontos programját. A DVSC–FTC rangadó augusztus 31-én, vasárnap 20 órakor kezdődik, áll a Loki Facebook-oldalán. Az Magyar Labdarúgó Szövetség egyúttal azt is közölte, hogy a Konferencialiga rájátszásába jutó ETO decemberre halasztja a jövő vasárnapi, Kazincbarcika elleni idegenbeli bajnokiját.

DVSC–FTC
DVSC–FTC: Bárány Donát tavaly mesterhármast is szerzett
Forrás: Napló-archív

DVSC–FTC meccsek az előző szezonban

Az előző idényben két DVSC–FTC meccset rendeztek: Debrecenben 5–4-es és 0–1-es eredmény született, míg a Groupama Arénában 2–2-es döntetlent játsztottak a felek.

Az NB I. (2025/26) következő fordulóinak menetrendje

  • 4. forduló
    Augusztus 15., péntek
    20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)  
    Augusztus 16., szombat
    18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) 
    20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)  
    Augusztus 17., vasárnap
    15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)  
    17.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)  
    20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) 
  • 5. forduló
    Augusztus 22., péntek
    20.00: Puskás Akadémia–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
    Augusztus 23., szombat
    17.45: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
    20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
    Augusztus 24., vasárnap
    17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
    20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
    December 3., szerda
    19.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
  • 6. forduló
    Augusztus 29., péntek
    20.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) 
    Augusztus 30., szombat
    14.45: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) 
    17.00: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) 
    19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) 
    Augusztus 31., vasárnap
    17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) 
    20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC  (Tv: M4 Sport) 

 

A felek valaha volt egyik legőrültebb meccse ez volt: 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu