Megvan a DVSC–FTC meccs pontos időpontja! – hivatalos
Mindenki beírhatja a naptárba! A DVSC–FTC rangadó megmozgatja a szurkolókat – de vajon ez az időpont sem tántorítja el őket?
Az MLSZ versenybizottsága elkészítette az NB I. 6. fordulójának pontos programját. A DVSC–FTC rangadó augusztus 31-én, vasárnap 20 órakor kezdődik, áll a Loki Facebook-oldalán. Az Magyar Labdarúgó Szövetség egyúttal azt is közölte, hogy a Konferencialiga rájátszásába jutó ETO decemberre halasztja a jövő vasárnapi, Kazincbarcika elleni idegenbeli bajnokiját.
DVSC–FTC meccsek az előző szezonban
Az előző idényben két DVSC–FTC meccset rendeztek: Debrecenben 5–4-es és 0–1-es eredmény született, míg a Groupama Arénában 2–2-es döntetlent játsztottak a felek.
Az NB I. (2025/26) következő fordulóinak menetrendje
- 4. forduló
Augusztus 15., péntek
20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
Augusztus 16., szombat
18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 17., vasárnap
15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
17.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)
20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
- 5. forduló
Augusztus 22., péntek
20.00: Puskás Akadémia–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 23., szombat
17.45: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Augusztus 24., vasárnap
17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
December 3., szerda
19.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
- 6. forduló
Augusztus 29., péntek
20.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 30., szombat
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
17.00: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Augusztus 31., vasárnap
17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
