Megvan a DVSC–FTC meccs pontos időpontja! – hivatalos

Az MLSZ versenybizottsága elkészítette az NB I. 6. fordulójának pontos programját. A DVSC–FTC rangadó augusztus 31-én, vasárnap 20 órakor kezdődik, áll a Loki Facebook-oldalán. Az Magyar Labdarúgó Szövetség egyúttal azt is közölte, hogy a Konferencialiga rájátszásába jutó ETO decemberre halasztja a jövő vasárnapi, Kazincbarcika elleni idegenbeli bajnokiját.

DVSC–FTC: Bárány Donát tavaly mesterhármast is szerzett

Forrás: Napló-archív

DVSC–FTC meccsek az előző szezonban

Az előző idényben két DVSC–FTC meccset rendeztek: Debrecenben 5–4-es és 0–1-es eredmény született, míg a Groupama Arénában 2–2-es döntetlent játsztottak a felek.