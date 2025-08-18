augusztus 18., hétfő

Helyszíni fotók!

49 perce

Fenn voltunk a felhők felett, majd megjártuk a poklot is! Fotókon a DVSC-Nyíregyháza meccs szurkolói!

Fergeteges bulival kezdődött, paprikás hangulatban lett vége. Talán így foglalhatnánk össze legegyszerűbben a keleti rangadón történteket szurkolói szemmel.

Ilyen még nem történt: a Nyíregyháza először nyert Debrecenben, akár történelminek is nevezhetjük a Szpari legutóbbi győzelmét. Ugyan a keleti rangadó első játékrészében még a Debreceni VSC állt közelebb a győzelemhez, a második félidőben nagyot fordult a játék képe és a vendégek pontosabbnak is bizonyultak. Már a mérkőzés előtt is fantasztikus volt a hangulat, a stadionban pedig még többen gyűltek össze, egészen pontosan 12.646 néző volt, hogy szurkoljanak kedvenceiknek. 

Lázban égett mindenki, végigskandálta a mérkőzést a két tábor! – fotókon a Debreceni VSC-Nyíregyháza Spartacus meccs szurkolói!
Forrás: Katona Ákos

A hangulatot, amely a Nagyerdei Stadionban uralkodott sokaknak talán nem is kell ecsetelni.

További fotók a Debreceni VSC szurkolóiról:

Loki szurkolók a DVSC-Nyíregyháza mérkőzen

Fotók: Katona Ákos

A DVSC-Nyíregyházi Spartacus SC mérkőzésének képei:

DVSC–Nyíregyháza labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Katona Ákos

