49 perce
Fenn voltunk a felhők felett, majd megjártuk a poklot is! Fotókon a DVSC-Nyíregyháza meccs szurkolói!
Fergeteges bulival kezdődött, paprikás hangulatban lett vége. Talán így foglalhatnánk össze legegyszerűbben a keleti rangadón történteket szurkolói szemmel.
Ilyen még nem történt: a Nyíregyháza először nyert Debrecenben, akár történelminek is nevezhetjük a Szpari legutóbbi győzelmét. Ugyan a keleti rangadó első játékrészében még a Debreceni VSC állt közelebb a győzelemhez, a második félidőben nagyot fordult a játék képe és a vendégek pontosabbnak is bizonyultak. Már a mérkőzés előtt is fantasztikus volt a hangulat, a stadionban pedig még többen gyűltek össze, egészen pontosan 12.646 néző volt, hogy szurkoljanak kedvenceiknek.
A hangulatot, amely a Nagyerdei Stadionban uralkodott sokaknak talán nem is kell ecsetelni.
További fotók a Debreceni VSC szurkolóiról:
Loki szurkolók a DVSC-Nyíregyháza mérkőzenFotók: Katona Ákos
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A DVSC-Nyíregyházi Spartacus SC mérkőzésének képei:
DVSC–Nyíregyháza labdarúgó-mérkőzésFotók: Katona Ákos
Ajánljuk még:
Személyvonatba rohant a tehervonat Hajdú-Biharban, kiderült, mekkorát hibázott a mozdonyvezető – fotókkal, videóval
Súlyos baleset Derecskénél: kisbusz szakította át a szalagkorlátot! – fotókkal, videóval!