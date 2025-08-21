A debreceni Klokocs Kata bronzérmes lett összetettben!

A háromnapos viadalon a DSI Cycling Team hét kiválósága, Klokocs Kata, Lasánszki Sára, Lambert Luca, Tóth-Mogyorósi Zora, Horváth Magor, Balázs Bence és Varga Balázs ültek nyeregbe. A debreceni bringások közül Klokocs Kata volt a legjobb, aki 3. helyen ért célba a WU17-es mezőnyben, míg ugyanezen korosztályban Lasánszki Sára 8. lett. A WU19-esek között Tóth-Mogyorósi Zora tizedikkén zárt, Varga Balázs (U17) 46., míg Horváth Magor és Balázs Bence 64. és 65. helyen végzett. Az összes eredmény a DSI honlapján tekinthető meg.

