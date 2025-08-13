augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

30°
+32
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atlétika

3 órája

A Gyulain szerepeltek a debreceni atléták

Címkék#Nemzetközi Atlétikai Szövetség#DSI Debrecen#Kozák Luca#Klekner Hanga#Continental Tour Gold#Török Gergely

Kedden rendezték a Nemzeti Atlétikai Központban a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjat.

Haon.hu
A Gyulain szerepeltek a debreceni atléták

Török Gergely

Forrás: DSI Debrecen

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) Continental Tour Gold sorozatába tartozó a világ legjobb és legszínvonalasabb egynapos viadalát rendezték kedden a Duna-parti impozáns stadionban. Telt ház előtt léptek rekortánra a sportág kiválósági, köztük 31 magyar atléta vette fel a versenyt a világsztárokkal. A cívisvárost a DSI Debrecen három klasszisa, Klekner Hanga, Kozák Luca és Török Gergely képviselte, írja a klub honlapja, ahol a részletes beszámoló is elolvasható.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu