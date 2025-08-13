A Gyulain szerepeltek a debreceni atléták

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) Continental Tour Gold sorozatába tartozó a világ legjobb és legszínvonalasabb egynapos viadalát rendezték kedden a Duna-parti impozáns stadionban. Telt ház előtt léptek rekortánra a sportág kiválósági, köztük 31 magyar atléta vette fel a versenyt a világsztárokkal. A cívisvárost a DSI Debrecen három klasszisa, Klekner Hanga, Kozák Luca és Török Gergely képviselte, írja a klub honlapja, ahol a részletes beszámoló is elolvasható.

