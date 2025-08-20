Megtartotta évnyitó megbeszélését a DSI Debrecen

A nap nyitányaként Makray Balázs, a DSI Debrecen stratégiai és sportszakmai igazgatója köszöntötte a résztvevőket, aki az évértékelője mellett a jövőbeli terveket is felvázolta. A programban Kozma Mihály, labdarúgó szakosztályunk vezetője vette át a stafétabotot. Az egykori, 220-szoros futsal szövetségi kapitány egy igen érdekes témával kapcsolatban osztotta meg gondolatait: ,,A tehetségek kiemelése és edző - szülő kapcsolat”. Ezt követően a cégen belüli kommunikáció és konfliktuskezelés témája került reflektorfénybe, Szabó Tamás jóvoltából – írta a klub honlapja.