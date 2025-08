Hivatalos: csatárt igazolt a DVSC!

– Klubunk szerződtette Dejan Djokicot! A 24 esztendős labdarúgó a svájci élvonalban szereplő FC Sion együttesétől érkezett a cívisvárosba. Pályafutását az FC Vaduz akadémiáján kezdte, majd miután végigjárta a ranglétrát, ott mutatkozott be a felnőttcsapatban. A Vaduz színeiben 159 tétmeccsen szerepelt, a nevéhez 46 gól mellett 13 assziszt fűződik. Dejan Djokic Európa-liga és Konferencia Liga-mérkőzéseken is pályára lépett, többek között az Újpest elleni találkozón is szerepet kapott. 2024 nyarán igazolt nevelőegyesületétől az FC Sionhoz, melynél 24 találkozón 3 gólt szerzett és 1 gólpasszt adott – írta a dvsc.hu.