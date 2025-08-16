Vajda Botond: Nyerni akarunk a Nyíregyháza ellen, de…

A hétvége egyik legjobban várt NB I.-es mérkőzése kétség kívül a Loki–Szpari keleti rangadó lesz. A Debreceni VSC szélsője, Vajda Botond szerint mindenki tisztában van a vasárnapi meccs jelentőségével: amennyiben a Loki győz, leszakítja magáról közvetlen riválisát. A DVSC remek rajtot vett: a 3–3-as zalaegerszegi döntetlen után hazai pályán 1–0-ra legyőzte az MTK-t, majd múlt pénteken idegenben a Kazincbarcikát is felülmúlta 2–1-re, ezzel a harmadik helyről várja a Fizz Liga negyedik fordulóját. Vajda Botond szerint ebben szerepe van annak is, hogy a spanyol vezetőedző az elődökhöz képest más módszerekkel készíti fel a csapatot. – Talán a nagy meleg miatt is, de korábban kezdjük a foglalkozásokat: reggeli után van az edzés előtti aktiváció, majd maga a tréning, aztán ebéd. Nestor El Maestro alatt talán fizikálisabb volt a felkészülés, Sergio Navarro viszont keményebb hétközi edzéseket vezényel – magyarázta a 21 éves szélső.

A Debreceni VSC szélsője, Vajda Botond szerint mindenki tisztában van a keleti rangadó tétjével

Forrás: Napló-archív

A játékos szerint az új edző több szabadságot ad a pályán, ami jelentős változás, de van, amiben a fegyelem továbbra is kulcsfontosságú. – Ha valami nem jó, vagy nem tetszik a mesternek, azonnal jelzi, hogy ne forduljon elő újra.

Ez a felfogás csak úgy sikeres, ha mindenki tudja, hova kell helyezkedni, mikor kell befutni, és a páros kapcsolatok is a lehető legjobban működnek.

Sok az új játékos, de ahhoz képest, honnan indultunk, rengeteget fejlődtünk – tette hozzá.

A pénteken Varga Kevinnel erősítő Nyíregyháza beragadt a rajtnál: a Kisvárda ellen egy pontot szerzett, a Puskás Akadémiától és a Ferencvárostól pedig kikapott, így Szabó István csapata a tizedik helyen áll. Mióta tavaly visszajutott az NB I.-be, a két csapat párharcában mindig a pályaválasztó nyert. Ha a sorminta folytatódik, a Loki-hívek mosolyoghatnak vasárnap este.