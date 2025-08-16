1 órája
Vajda Botond: Nyerni akarunk a Nyíregyháza ellen, de…
A szélső úgy látja, a játékosok is tisztában vannak a vasárnapi rangadó fontosságával. Amennyiben győz a Debreceni VSC együttese a Nyíregyháza ellen, leszakítja magáról riválisát.
A hétvége egyik legjobban várt NB I.-es mérkőzése kétség kívül a Loki–Szpari keleti rangadó lesz. A Debreceni VSC szélsője, Vajda Botond szerint mindenki tisztában van a vasárnapi meccs jelentőségével: amennyiben a Loki győz, leszakítja magáról közvetlen riválisát. A DVSC remek rajtot vett: a 3–3-as zalaegerszegi döntetlen után hazai pályán 1–0-ra legyőzte az MTK-t, majd múlt pénteken idegenben a Kazincbarcikát is felülmúlta 2–1-re, ezzel a harmadik helyről várja a Fizz Liga negyedik fordulóját. Vajda Botond szerint ebben szerepe van annak is, hogy a spanyol vezetőedző az elődökhöz képest más módszerekkel készíti fel a csapatot. – Talán a nagy meleg miatt is, de korábban kezdjük a foglalkozásokat: reggeli után van az edzés előtti aktiváció, majd maga a tréning, aztán ebéd. Nestor El Maestro alatt talán fizikálisabb volt a felkészülés, Sergio Navarro viszont keményebb hétközi edzéseket vezényel – magyarázta a 21 éves szélső.
Debreceni VSC: mindenki pirosba!
A játékos szerint az új edző több szabadságot ad a pályán, ami jelentős változás, de van, amiben a fegyelem továbbra is kulcsfontosságú. – Ha valami nem jó, vagy nem tetszik a mesternek, azonnal jelzi, hogy ne forduljon elő újra.
Ez a felfogás csak úgy sikeres, ha mindenki tudja, hova kell helyezkedni, mikor kell befutni, és a páros kapcsolatok is a lehető legjobban működnek.
Sok az új játékos, de ahhoz képest, honnan indultunk, rengeteget fejlődtünk – tette hozzá.
A pénteken Varga Kevinnel erősítő Nyíregyháza beragadt a rajtnál: a Kisvárda ellen egy pontot szerzett, a Puskás Akadémiától és a Ferencvárostól pedig kikapott, így Szabó István csapata a tizedik helyen áll. Mióta tavaly visszajutott az NB I.-be, a két csapat párharcában mindig a pályaválasztó nyert. Ha a sorminta folytatódik, a Loki-hívek mosolyoghatnak vasárnap este.
– Nyerni akarunk, tudjuk, milyen fontos a keleti rangadó a szurkolóinknak. Szeretnénk megszerezni mind a kilenc pontot a szezonban a Nyíregyháza ellen, de nem szabad, hogy elragadjon bennünket a hév.
Nehéz meccs lesz, mert a szabolcsiak biztosan felszívják magukat, javítani akarnak a gyengébb kezdés után.
A győzelem nemcsak a presztízs miatt lenne értékes, hanem azért is, mert leszakítanánk őket magunkról – zárta gondolatait Vajda Botond.
A Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus mérkőzés vasárnap 15.30-tól (tv: M4 Sport) kezdődik a Nagyerdei Stadionban. A klub és a szurkolók közös kérése: minden Loki-szimpatizáns pirosban érkezzen a keleti rangadóra.
