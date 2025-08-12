augusztus 12., kedd

Klára névnap

26°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Loki-Szpari

2 órája

Durván beszóltak a debreceni ultrák a nyíregyháziaknak

Címkék#ultrák#Loki-Szpari#Fizz Liga#Debreceni VSC#Nyíregyháza#Ultras Debrecen

Vasárnap jön a szezon első keleti rangadója. A Debreceni VSC együttesének ultrái is készülnek a meccsre.

Haon.hu

Már csak pár nap, és itt a Fizz Liga első keleti rangadója, a Loki-Szpari, melyen tovább nyújthatja jó sorozatát a Debreceni VSC együttese. A vasárnap 15.30-kor kezdődő mérkőzés jelentőségét egyik félnek sem kell bemutatni, természetesen a szurkolók is készülnek mindkét oldalon.

Már csak pár napot kell aludni, és itt a Fizz Liga első keleti rangadója, a Loki-Szpari, melyen tovább nyújthatja jó sorozatát a Debreceni VSC együttese.
A Debreceni VSC együttesének ultrái is készülnek a mérkőzésre
Forrás: Katona Ákos

Debreceni VSC: megvan a dresscode

 Az Ultras Debrecen ezzel kapcsolatban egy felhívást és egy videót is közzé tett a közösségi oldalán. A felhívásban leírták, az ultraszektorban vasárnap a piros lesz az uralkodó szín, és bár komolytalanságuk miatt nem tudnak igazi ősi riválisként tekinteni a Nyíregyháza ultráira, ennek ellenére mind a pályán, mind a lelátón el kell nyomni a szabolcsiakat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu