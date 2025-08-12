Durván beszóltak a debreceni ultrák a nyíregyháziaknak

Már csak pár nap, és itt a Fizz Liga első keleti rangadója, a Loki-Szpari, melyen tovább nyújthatja jó sorozatát a Debreceni VSC együttese. A vasárnap 15.30-kor kezdődő mérkőzés jelentőségét egyik félnek sem kell bemutatni, természetesen a szurkolók is készülnek mindkét oldalon.

A Debreceni VSC együttesének ultrái is készülnek a mérkőzésre

Forrás: Katona Ákos

Debreceni VSC: megvan a dresscode

Az Ultras Debrecen ezzel kapcsolatban egy felhívást és egy videót is közzé tett a közösségi oldalán. A felhívásban leírták, az ultraszektorban vasárnap a piros lesz az uralkodó szín, és bár komolytalanságuk miatt nem tudnak igazi ősi riválisként tekinteni a Nyíregyháza ultráira, ennek ellenére mind a pályán, mind a lelátón el kell nyomni a szabolcsiakat.