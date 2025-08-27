Loki-Fradi: kiadták a jelszót a debreceni fanatikusok!

Vasárnap rangadó!

Felcsúton sikerült borsot törni egy állami gondozott csapat orra alá, és bízzunk benne, hogy ez vasárnap is így lesz az állam első számú csapata ellen!

Nekünk a lelátón a feladat adott: 90 percen keresztül szurkolni és a győzelembe hajszolni a DVSC-t.