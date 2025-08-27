augusztus 27., szerda

DVSC-FTC

2 órája

Loki-Fradi: kiadták a jelszót a debreceni fanatikusok!

Vasárnap este újabb ranagdó vár a Debreceni VSC együttesére.

A DVSC-FTC rangadóra kiemelten készülnek a Debreceni VSC fanatikusai is.

Vasárnap 20 órától rendezik a DVSC-FTC rangadót, amire mindenki kiemelten készül, így a Debreceni VSC fanatikusai is. Az Ultras Debrecen a közösségi oldalán üzent a szurkolóknak:

Vasárnap rangadó!

Felcsúton sikerült borsot törni egy állami gondozott csapat orra alá, és bízzunk benne, hogy ez vasárnap is így lesz az állam első számú csapata ellen!

Nekünk a lelátón a feladat adott: 90 percen keresztül szurkolni és a győzelembe hajszolni a DVSC-t.

- írták a posztban.

 

