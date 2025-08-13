augusztus 13., szerda

Debreceni VSC

2 órája

Szécsi Márk: Dzsudzsák Balázzsal szavak nélkül is értjük egymást

Szécsi Márk szereti a keleti rangadókat, mert mndig sok a néző és jó a hangulat.

Szécsi Márk: Dzsudzsák Balázzsal szavak nélkül is értjük egymást

Szécsi Márkot, a Debreceni VSC rutinos támadóját kérdezte a Nemzeti Sport

Szécsi Márkot, a Debreceni VSC rutinos támadóját kérdezte a Nemzeti Sport többek között a vasárnapi, Nyíregyháza elleni rangadóról. A Loki saját nevelésű játékosa elmondta, az ilyen mérkőzésen mindegy, melyik csapat hol áll a tabellán. 

A Nyíregyháza elleni rangadó mindig lázba hozza a szurkolóinkat is, remélem, ezúttal is sokan kijönnek a stadionba. Szeretem az ilyen meccseket, mert nagy a presztízsük, mindenki felszívja magát, mindig sok a néző, jó a hangulat, és általában a játék is szórakoztató. Természetesen a Nyíregyháza ellen is szeretnénk folytatni az eddigi jó szereplésünket.

– mondta a játékos, aki a Dzsudzsák Balázzsal való játékkapcsolatárról azt mondta, szavak nélkül is értik egymást, illetve felelevenítette a Kazincbarcikának lőtt gólját is. A teljes cikket ide kattintva olvashatják.

 

