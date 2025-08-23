augusztus 23., szombat

Debreceni VSC

50 perce

Szűcs Tamás: A szurkolókért is futballoztunk

Három gól lőtt az addigi listavezetőnek a Loki. A Debreceni VSC játékosai végig koncentráltan és nagy akarattal játszottak a Puskás Akadémia otthonában.

Molnár Szilárd

Talán kissé váratlan, de annál örömtelibb győzelmet aratott a Debreceni VSC a Puskás Akadémia otthonában péntek este. A Fizz Liga (korábban NB I.) 5. fordulójának nyitómérkőzésén talán az eddigi legjobb első félidejét produkálta a Loki, és a félidő előtt közvetlenül egy szép kontratámadásból – Kocsis Domonik viharzott el a balszélen, beadását pedig a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs lőtte okosan a kapuba – meg is szerezte a vezetést. Fordulás után egyenlítettek a hazaiak, de a DVSC Szűcs Tamás és Viacheslav Kulbachuk kései találataival 3–1-re nyerte a rangadót a felcsúti stadionban. 

Szép győzelmet aratott a Debreceni VSC a Puskás Akadémia ellen pénteken, a Loki Dzsudzsák Balázs, Szűcs Tamás és Viacheslav Kulbachuk góljaival 3–1-re nyert.
A Debreceni VSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs és Sergio Navarro vezetőedző jó munkakapcsolatot ápolnak
Forrás: Török Attila/Nemzeti Sport

Debreceni VSC: ez volt a terv

– Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert nem estünk szét az egyenlítő gól után, és a hajrában megnyertük a mérkőzést – idézte fel a siker egyik összetevőjét Szűcs Tamás, a bajnokit közvetítő M4 Sport kamerái előtt. – A Nyíregyháza elleni kudarc után nagyon kellett ez a győzelem a lelkünknek és a szurkolóknak is – úgy gondolom, ezt értük is csináltuk, köszönjük nekik, hogy eljöttek buzdítani minket – emelte ki a 20 éves labdarúgó, akit a góljáról is kérdeztek. A középpályás elmondta, a futballhoz szerencse is kell, de tettek is érte. – El kellett lőni a labdát, anélkül nincs gól, de nyilván a szerencse is közre játszott, úgyhogy nagyon hálás vagyok Fortunának, hogy ez bement. A Ferencváros ellen is hasonló felfogásban kell játszanunk, hogy eredményesek legyünk – nyilatkozta Szűcs Tamás.

Sergio Navarro, a Debreceni VSC vezetőedzője is boldogan értékelt a 90 perc után.

Elmondta, az volt a tervük, hogy az egyik legjobb csapat pályáján is futballozzanak, helyezzék nyomás alá az ellenfelet, jól időzítsenek, próbáljanak mögéjük kerülni, és olyan helyzeteket kialakítani, amelyekből eredményesek lehetnek.

– Az volt a célunk, hogy ezen a mérkőzésen is fejlődjünk, nagyon örülök, hogy ez győzelemmel párosult – hangsúlyozta a spanyol szakember. – Fontos volt ez a siker a játékosoknak és a szurkolóinknak is. Jól játszottunk az első félidőben, ebben az idényben egyértelműen a legjobban, de fordulás után nyomás alá helyezett bennünket a Puskás Akadémia. Problémákat okoztak nekünk, és ki is egyenlítettek. De nagyon tetszett a mentalitásunk, hogy benne maradtunk a harcban, s látszott, hogy győzni akarunk. Erőfeszítéseket tettek a futballisták, beleálltak a párbajokba is, és látszik, fejlődünk, és ez is a célunk, hogy fejlődjünk.

Az eredmény fontos része a futballnak, de nekünk az a fő célunk, hogy jó csapattá váljunk.

Most sikerült győznünk, és ez magabiztosságot is ad a fejlődéshez. Természetesen előfordultak hibák a találkozón, nem is keveset láttam, azokat ki kell elemezni és javítani, de most örülni kell a sikernek, a játékosok és a szurkolóink boldogságának – mondta el Sergio Navarro.

Ez a győzelemnémileg feledtetheti a Nyíregyháza elleni elbukott keleti rangadót, de az igazi az lenne, ha jövő vasárnap este a Ferencváros ellen is sikerülne nyernie a Lokinak a Nagyerdei Stadionban.

A Puskás Akadémia-DVSC mérkőzés összefoglalója:

Fizz Liga, 5. forduló.

  • Puskás Akadémia-DVSC 1–3 (0–1).
  • Felcsút, 1896 néző. Vezette: Zierkelbach P.
  • Puskás Akadémia: Szappanos – Maceiras, Golla, Stronati, Markgráf – Favorov (Arutunian, 85.), Soisalo (Samal, 76.) – Vékony (Nissila, 56.), Lukács, Nagy Zs. (Dárdai, 85.) – Fameyeh (Nagy Z., 56.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.
  • DVSC: Varga Á. – Szécsi (Mejias, 92.), Lang, Hofmann, Kulbachuk – Szűcs T., Batik – Kocsis D. (Komáromi, 83.), Dzsudzsák (Manzanara, 92.), Gordic (Bermejo, 68.) – Bárány. Vezetőedző: Sergio Navarro.
  • Gól: Lukács (62.), illetve Dzsudzsák (45.), Szűcs T. (86.), Kulbachuk (91.).
  • Sárga lap: Favorov (56.), illetve Dzsudzsák (78.).

 

