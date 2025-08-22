augusztus 22., péntek

Debreceni VSC

45 perce

Viszonylag ismeretlen spori fújja a sípot a DVSC péntek esti meccsén

A sípmesternek ez lesz a 33. élvonalbeli bajnokija játékvezetőként.

A Nyíregyháza elleni pofon után a Puskás Akadémia otthonában kellene javítania a Debreceni VSC együttesének

Forrás: Czinege Melinda/Nemzeti Sport

A Nyíregyháza elleni pofon után a Puskás Akadémia otthonában kellene javítania a Debreceni VSC együttesének a Fizz Liga (NB I.) küzdelmeiben. A felcsútiakkal bár kiegyenlített az örökmérleg, az utóbbi találkozókból egyértelműen a Fejér vármegyeiek jöttek ki jobban, így vélhetően ezúttal is nehéz összecsapás vár a Lokira.

A 20 órától (tv: M4 Sport) kezdődő mérkőzés játékvezetőjének Zierkelbach Pétert – segítői Vígh-Tarsonyi Gergő (asszisztens 1), Aradi József (asszisztens 2), Rúsz Márton (tartalék játékvezető.) – jelölte ki az MLSZ. A 37 esztendős sípmesternek ez lesz a 33. NB I.-es bajnokija játékvezetőként, a DVSC-nek eddig hatszor fújt. 

 

