Viszonylag ismeretlen spori fújja a sípot a DVSC péntek esti meccsén
A sípmesternek ez lesz a 33. élvonalbeli bajnokija játékvezetőként.
A Nyíregyháza elleni pofon után a Puskás Akadémia otthonában kellene javítania a Debreceni VSC együttesének
A Nyíregyháza elleni pofon után a Puskás Akadémia otthonában kellene javítania a Debreceni VSC együttesének a Fizz Liga (NB I.) küzdelmeiben. A felcsútiakkal bár kiegyenlített az örökmérleg, az utóbbi találkozókból egyértelműen a Fejér vármegyeiek jöttek ki jobban, így vélhetően ezúttal is nehéz összecsapás vár a Lokira.
A 20 órától (tv: M4 Sport) kezdődő mérkőzés játékvezetőjének Zierkelbach Pétert – segítői Vígh-Tarsonyi Gergő (asszisztens 1), Aradi József (asszisztens 2), Rúsz Márton (tartalék játékvezető.) – jelölte ki az MLSZ. A 37 esztendős sípmesternek ez lesz a 33. NB I.-es bajnokija játékvezetőként, a DVSC-nek eddig hatszor fújt.
Szűcs Tamás: Egy ilyen rangadón négyszeresen nem jó kikapni, de nem szabad leragadni!