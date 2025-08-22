augusztus 22., péntek

Debreceni VSC

36 perce

Óriási győzelem: hármat vágott a Loki a Puskás Akadémiának!

Címkék#DVSC#Loki#Sergio Navarro#Fizz Liga#Debrecen#Debreceni VSC#Puskás Akadémia

Nem túl szurkolóbarát időpontban rendeztéka mérkőzést. A csapatkapitány Dzsudzsák Balázs szép góljával szerezte meg a vezetést a Debreceni VSC.

Molnár Szilárd

A Nyíregyháza elleni pofon után a Puskás Akadémia otthonában javított a Debreceni VSC a Fizz Liga 5. fordulójában péntek este, mután Dzsudzsák Balázs vezérletével háromszor is bevette a felcsútiak kapuját! Bár kiegyenlített a két együttes örökmérlege, az utóbbi találkozókból rendre a Fejér vármegyeiek jöttek ki jobban, ami előrevetítette, hogy ezúttal is nehéz mérkőzés várt a piros-fehérekre. A keleti rangadó rossz eredménye után várható volt, hogy Sergio Navarro, a Loki vezetőedzője cserékre szánja el magát, így a DVSC ezúttal a Varga - Szécsi, Hofmann, Lang, Kulbachuk - Batik, Szűcs - Kocsis, Dzsudzsák, Gordic - Bárány összeállítású kezdőcsapattal állt fel. Kikerült a kezdőből az egyaránt sérülést szenvedett a spanyol Guerrero és a venezuelai válogatott Mejías is – utóbbi legalább a kispadra leülhetett.

A Nyíregyháza elleni elkeserítő pofon után a Puskás Akadémia otthonában kellett javítania a Debreceni VSC együttesének a Fizz Liga 5. fordulójában péntek este.
Dzsudzsák Balázs góljával szerzett vezetést a Debreceni VSC
Forrás: Török Attila/Nemzeti Sport

Debreceni VSC: gól a legjobb pillanatban

Jól kezdte a találkozót a Debreceni VSC, a Puskás Akadémia igyekezett irányítani, a Loki játékosai pedig fegyelmezetten védekeztek, hogy aztán a megszerzett labdákkal kontrázhassanak. Az ötödik percben jött is az első debreceni ellentámadás, Kocsis cselezte be magát a tizenhatosra, de jobblábas lövését Szappanos védte. Az első negyedóra a Debrecené volt, semmi megilletődöttség nem látszott a hajdúságiakon, akik kézben tartották a mérkőzés menetét. Először a 18. percben szökhetett fel a szép számú Loki-tábor vérnyomása, de megúszták a nehéz pillanatokat a piros-fehérek. Nem sokkal később Varga védett nagyot, majd a védők mentettek egy hazai lövésnél – a felcsútiak vették kezükbe a gyeplőt. Beszorult a Loki, Varga bravúrral védett egy megpattant labdát. A 33. NB I.-es mérkőzésén fújó Zierkelbach Péter játékvezető több szabálytalanságnál is nagyvonalúan továbbot intett, ami ahhoz vezetett, hogy a futballisták időnként talán túlzott vehemenciával léptek oda egymásnak.

A lehető legjobbkor, közvetlenül a szünet előtt megszerezte a vezetést a Vasutas: Kocsis Dominik viharzott el a bal oldalon, majd okosan passzolt középre, az érkező Dzsudzsák Balázs pedig a kapu bal oldalába lőtt! 46. perc, 0–1!

Még két gól a hajrában

Fordulás után szinte egyből egy formás kontratámadást vezette a DVSC, majd Varga avatkozott be jó ütemben egy hazai lehetőségnél. Újabb veszélyes ellentámadást vitt végig a Loki, de Szécsi nem jó megoldást választott a végén. A második játékrész eleje abszolút a Debreceni VSC szája íze szerint alakult, több ígéretes lehetőséget is kidolgoztak a vendégek, gyorsan cserélt is kettőt Hornyák Zsolt, a hazaiak trénere. Ez megváltoztatta az összecsapás képét, kapuja elé szorult a Debrecen, Varga újfent nagyot védett.

A 62. percben meghozta eredményét a hazai nyomás, Lukács lőtt a debreceni kapuba. 1–1.

Ezt követően Sergio Navarro is cserélt: Gordicot-a spanyol Bermejo váltotta a 68. minutumban.  Az egyenlítést követően egy csendesebb szakasz következett az összecsapás menetében. A hajrá kezdetén előbb Batik, majd Bárány veszélyeztetett, de egyikük próbálkozása sem talált kaput. A 83. percben a gólpasszos Kocsist a korábbi felcsúti Komáromi váltotta. Szécsi maradt a földön egy összecsapás után, de szerencsére tudta folytatni a játékot.

A 86. percben kicsit a semmiből szerzett újra vezetést a Loki: Szűcs megpattanó lövése perdült a hazai kapu bal oldalába. 1–2!

Még tombolt a Loki-tábor, amikor Dzsudzsák beívelt szabadrúgását Kulbachuk fejelte tanárian a hazai kapuba, 1–3!

A 92. percben még kettőt cserélt a Vasutas, Dzsudzsák, illetve Szécsi kapott hamarabb pihenőt, Mejías és Manzanara pedig pár percet. Áz eredmény már nem változott, Puskás Akadémia-DVSC 1–3 a vége, nagy győzelmet aratott a Loki a Pancho Arénában!

Fizz Liga, 5. forduló.

  • Puskás Akadémia-DVSC 1–3 (0–1).
  • Felcsút, 1896 néző. Vezette: Zierkelbach P.
  • Puskás Akadémia: Szappanos – Maceiras, Golla, Stronati, Markgráf – Favorov (Arutunian, 85.), Soisalo (Samal, 76.) – Vékony (Nissila, 56.), Lukács, Nagy Zs. (Dárdai, 85.) – Fameyeh (Nagy Z., 56.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.
  • DVSC: Varga Á. – Szécsi (Mejias, 92.), Lang, Hofmann, Kulbachuk – Szűcs T., Batik – Kocsis D. (Komáromi, 83.), Dzsudzsák (Manzanara, 92.), Gordic (Bermejo, 68.) – Bárány. Vezetőedző: Sergio Navarro.
  • Gól: Lukács (62.), illetve Dzsudzsák (45.), Szűcs T. (86.), Kulbachuk (91.).
  • Sárga lap: Favorov (56.), illetve Dzsudzsák (78.).

 

