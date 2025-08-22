Óriási győzelem: hármat vágott a Loki a Puskás Akadémiának!

A Nyíregyháza elleni pofon után a Puskás Akadémia otthonában javított a Debreceni VSC a Fizz Liga 5. fordulójában péntek este, mután Dzsudzsák Balázs vezérletével háromszor is bevette a felcsútiak kapuját! Bár kiegyenlített a két együttes örökmérlege, az utóbbi találkozókból rendre a Fejér vármegyeiek jöttek ki jobban, ami előrevetítette, hogy ezúttal is nehéz mérkőzés várt a piros-fehérekre. A keleti rangadó rossz eredménye után várható volt, hogy Sergio Navarro, a Loki vezetőedzője cserékre szánja el magát, így a DVSC ezúttal a Varga - Szécsi, Hofmann, Lang, Kulbachuk - Batik, Szűcs - Kocsis, Dzsudzsák, Gordic - Bárány összeállítású kezdőcsapattal állt fel. Kikerült a kezdőből az egyaránt sérülést szenvedett a spanyol Guerrero és a venezuelai válogatott Mejías is – utóbbi legalább a kispadra leülhetett.

Dzsudzsák Balázs góljával szerzett vezetést a Debreceni VSC

Forrás: Török Attila/Nemzeti Sport

Debreceni VSC: gól a legjobb pillanatban

Jól kezdte a találkozót a Debreceni VSC, a Puskás Akadémia igyekezett irányítani, a Loki játékosai pedig fegyelmezetten védekeztek, hogy aztán a megszerzett labdákkal kontrázhassanak. Az ötödik percben jött is az első debreceni ellentámadás, Kocsis cselezte be magát a tizenhatosra, de jobblábas lövését Szappanos védte. Az első negyedóra a Debrecené volt, semmi megilletődöttség nem látszott a hajdúságiakon, akik kézben tartották a mérkőzés menetét. Először a 18. percben szökhetett fel a szép számú Loki-tábor vérnyomása, de megúszták a nehéz pillanatokat a piros-fehérek. Nem sokkal később Varga védett nagyot, majd a védők mentettek egy hazai lövésnél – a felcsútiak vették kezükbe a gyeplőt. Beszorult a Loki, Varga bravúrral védett egy megpattant labdát. A 33. NB I.-es mérkőzésén fújó Zierkelbach Péter játékvezető több szabálytalanságnál is nagyvonalúan továbbot intett, ami ahhoz vezetett, hogy a futballisták időnként talán túlzott vehemenciával léptek oda egymásnak.

A lehető legjobbkor, közvetlenül a szünet előtt megszerezte a vezetést a Vasutas: Kocsis Dominik viharzott el a bal oldalon, majd okosan passzolt középre, az érkező Dzsudzsák Balázs pedig a kapu bal oldalába lőtt! 46. perc, 0–1!

Még két gól a hajrában

Fordulás után szinte egyből egy formás kontratámadást vezette a DVSC, majd Varga avatkozott be jó ütemben egy hazai lehetőségnél. Újabb veszélyes ellentámadást vitt végig a Loki, de Szécsi nem jó megoldást választott a végén. A második játékrész eleje abszolút a Debreceni VSC szája íze szerint alakult, több ígéretes lehetőséget is kidolgoztak a vendégek, gyorsan cserélt is kettőt Hornyák Zsolt, a hazaiak trénere. Ez megváltoztatta az összecsapás képét, kapuja elé szorult a Debrecen, Varga újfent nagyot védett.

A 62. percben meghozta eredményét a hazai nyomás, Lukács lőtt a debreceni kapuba. 1–1.

Ezt követően Sergio Navarro is cserélt: Gordicot-a spanyol Bermejo váltotta a 68. minutumban. Az egyenlítést követően egy csendesebb szakasz következett az összecsapás menetében. A hajrá kezdetén előbb Batik, majd Bárány veszélyeztetett, de egyikük próbálkozása sem talált kaput. A 83. percben a gólpasszos Kocsist a korábbi felcsúti Komáromi váltotta. Szécsi maradt a földön egy összecsapás után, de szerencsére tudta folytatni a játékot.

A 86. percben kicsit a semmiből szerzett újra vezetést a Loki: Szűcs megpattanó lövése perdült a hazai kapu bal oldalába. 1–2!

Még tombolt a Loki-tábor, amikor Dzsudzsák beívelt szabadrúgását Kulbachuk fejelte tanárian a hazai kapuba, 1–3!

A 92. percben még kettőt cserélt a Vasutas, Dzsudzsák, illetve Szécsi kapott hamarabb pihenőt, Mejías és Manzanara pedig pár percet. Áz eredmény már nem változott, Puskás Akadémia-DVSC 1–3 a vége, nagy győzelmet aratott a Loki a Pancho Arénában!