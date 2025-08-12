augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rangadó

51 perce

DVSC-Nyíregyháza: eddig bírta a két tábor, már egymásnak is estek az ultrák!

Címkék#rangadó#labdarúgás#Debreceni VSC#Nyíregyháza

Már most forr a levegő a két tábor között. A Debreceni VSC - Nyíregyházi Spartacus FC találkozót vasárnap rendezik a Nagyerdei Stadionban. Gőzerővel készülnek a két csapat ultrái.

Haon.hu

Fontos mérkőzés előtt áll a Debreceni VSC: Dzsudzsák Balázsék vasárnap az örökrivális Nyíregyháza Spartacus FC ellen lépnek majd pályára. A két csapat a Nagyerdei Stadionban feszülhet újra egymásnak, ami jó ómen lehet a Lokinak, hiszen hazai pályán tavaly is sikerült felülkerekedni a Szparin. Talán ezért is lehet, hogy a nyíregyházi drukkerek már most komolyan készülnek a találkozóra, az üzengetések a két csapat között már fel is gyorsultak.

Debreceni VSC-Nyíregyháza: eddig bírta a két tábor, már egymásnak is estek az ultrák!
Debreceni VSC-Nyíregyháza: eddig bírta a két tábor, már egymásnak is estek az ultrák!
Forrás:  Illusztráció / MW-archív / Facebook: Vén Tinédzserek

Debreceni VSC – Nyíregyháza Spartacus FC: ismét egymásnak esett a két tábor

A találkozóra már gőzerővel készülnek a csapatok, ráadásul a szurkolótáborok és az ultrák is aktivizálták már magukat, már most forr a levegő a keleti rangadó körül. Nemcsak az Ultras Debrecen, hanem a nyíregyháziak oldalán is megjelent már több bejegyzés is a vasárnapi rangadót illetően.

A csoportok ismét a közös vonatozás mellett döntöttek, amelyre várunk minden Szpari-szurkolót!

– jelentették be hétfői bejegyzésükben a Szpari-ultrák

Debreceni VSC - Nyíregyházi Spartacus FC: ezúttal is pattanásig feszülhet majd a hangulat a két szurkolótábor között 
Debreceni VSC - Nyíregyházi Spartacus FC: ezúttal is pattanásig feszülhet majd a hangulat a két szurkolótábor között 
Fotó: Katona Ákos

Mint kiderült, vasárnap a Nyíregyházáról 11:29-kor induló személyvonattal érkeznek majd a cívisvárosba. Azt remélik, újra nagy számban jelen tudnak majd lenni a Nagyerdei Stadionban.

A felhívásukban közzétett plakátot elnézve ezúttal is parázs hangulatra számíthatnak a mérkőzésre kilátogató szurkolók:

Debreceni VSC - Nyíregyházi Spartacus FC: ezúttal is pattanásig feszülhet majd a hangulat a két szurkolótábor között 
Debreceni VSC - Nyíregyházi Spartacus FC: ezúttal is pattanásig feszülhet majd a hangulat a két szurkolótábor között 
Forrás: Facebook / Vén Tinédzserek

A képen a Debreceni VSC logóján könyöklő sertés mellett még egy „Pusztulj, hurkás!” feliratnak is szorítottak helyet a nyíregyházi ultrák. Bár néha a debreceni drukkereket sem kell félteni, az MLSZ egyik korábbi döntésének értelmében komoly következményekkel nézhetnek szembe azon klubok, akiknek szurkolói megszegik a szövetség etikai szabályzatát. Az MLSZ több klub esetében is komoly büntetéseket helyezett kilátásba:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu