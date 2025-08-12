DVSC-Nyíregyháza: eddig bírta a két tábor, már egymásnak is estek az ultrák!

Fontos mérkőzés előtt áll a Debreceni VSC: Dzsudzsák Balázsék vasárnap az örökrivális Nyíregyháza Spartacus FC ellen lépnek majd pályára. A két csapat a Nagyerdei Stadionban feszülhet újra egymásnak, ami jó ómen lehet a Lokinak, hiszen hazai pályán tavaly is sikerült felülkerekedni a Szparin. Talán ezért is lehet, hogy a nyíregyházi drukkerek már most komolyan készülnek a találkozóra, az üzengetések a két csapat között már fel is gyorsultak.

Debreceni VSC-Nyíregyháza: eddig bírta a két tábor, már egymásnak is estek az ultrák!

Forrás: Illusztráció / MW-archív / Facebook: Vén Tinédzserek

Debreceni VSC – Nyíregyháza Spartacus FC: ismét egymásnak esett a két tábor

A találkozóra már gőzerővel készülnek a csapatok, ráadásul a szurkolótáborok és az ultrák is aktivizálták már magukat, már most forr a levegő a keleti rangadó körül. Nemcsak az Ultras Debrecen, hanem a nyíregyháziak oldalán is megjelent már több bejegyzés is a vasárnapi rangadót illetően.