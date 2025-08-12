51 perce
DVSC-Nyíregyháza: eddig bírta a két tábor, már egymásnak is estek az ultrák!
Már most forr a levegő a két tábor között. A Debreceni VSC - Nyíregyházi Spartacus FC találkozót vasárnap rendezik a Nagyerdei Stadionban. Gőzerővel készülnek a két csapat ultrái.
Fontos mérkőzés előtt áll a Debreceni VSC: Dzsudzsák Balázsék vasárnap az örökrivális Nyíregyháza Spartacus FC ellen lépnek majd pályára. A két csapat a Nagyerdei Stadionban feszülhet újra egymásnak, ami jó ómen lehet a Lokinak, hiszen hazai pályán tavaly is sikerült felülkerekedni a Szparin. Talán ezért is lehet, hogy a nyíregyházi drukkerek már most komolyan készülnek a találkozóra, az üzengetések a két csapat között már fel is gyorsultak.
Debreceni VSC – Nyíregyháza Spartacus FC: ismét egymásnak esett a két tábor
A találkozóra már gőzerővel készülnek a csapatok, ráadásul a szurkolótáborok és az ultrák is aktivizálták már magukat, már most forr a levegő a keleti rangadó körül. Nemcsak az Ultras Debrecen, hanem a nyíregyháziak oldalán is megjelent már több bejegyzés is a vasárnapi rangadót illetően.
A csoportok ismét a közös vonatozás mellett döntöttek, amelyre várunk minden Szpari-szurkolót!
– jelentették be hétfői bejegyzésükben a Szpari-ultrák.
Mint kiderült, vasárnap a Nyíregyházáról 11:29-kor induló személyvonattal érkeznek majd a cívisvárosba. Azt remélik, újra nagy számban jelen tudnak majd lenni a Nagyerdei Stadionban.
A felhívásukban közzétett plakátot elnézve ezúttal is parázs hangulatra számíthatnak a mérkőzésre kilátogató szurkolók:
A képen a Debreceni VSC logóján könyöklő sertés mellett még egy „Pusztulj, hurkás!” feliratnak is szorítottak helyet a nyíregyházi ultrák. Bár néha a debreceni drukkereket sem kell félteni, az MLSZ egyik korábbi döntésének értelmében komoly következményekkel nézhetnek szembe azon klubok, akiknek szurkolói megszegik a szövetség etikai szabályzatát. Az MLSZ több klub esetében is komoly büntetéseket helyezett kilátásba:
Nem vártak vele sokat, máris lesújtott az MLSZ a Debreceni VSC-re!
