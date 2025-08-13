Így készülj a DVSC–Nyíregyháza keleti rangadóra!

A Debreceni VSC veretlen, három forduló után dobogós csapata vasárnap 15.30 órakor az ősi rivális Nyíregyházát fogadja a Nagyerdei Stadionban. Mint az a Loki honlapján olvasható: több ezer belépő már elővételben elkelt, több szektor már meg is telt. A DVSC-nél összeszedtek néhány fontos tudnivalót a meccs kapcsán, a következő sorokban ezeket közöljük.

A Debreceni VSC–Nyíregyháza meccsen sok néző várható

A Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus meccs szurkolói infói

Ezúttal is lesz a mérkőzést felvezető Matchday Festival. vasárnap 11.30 órától a Nagyerdei Víztoronyban játékokkal, italakciókkal, Loki-burgerrel, zenével várnak mindenkit – a hangulatra biztosan nem lesz panasz! A stadion 13.30 órakor nyit, a félidőben bemutatkozik a stadion Dance Cam rendszere, vagyis az óriáskivetítőkön láthatjuk a legjobban táncoló drukkereket – remélhetőleg lesz ok táncra perdülni.

Fontos, hogy nemrégiben megváltozott a parkolási rendszer mérkőzésnapon a stadion VIP-parkolójában. Az arra jogosultak csak és kizárólag adott meccsre érvényes parkolójeggyel tudnak behajtani a VIP-parkolóba. Ennek hiányában nincs lehetőség a parkolásra.

A DKV járatain továbbra is ingyen lehet utazni az érvényes meccsjeggyel és bérlettel rendelkezőknek, a kezdést megelőző és a mérkőzés befejezését követő 3 órában (vasárnap 12.30 órától 20.30-ig).

A rendőrség augusztus 17-re forgalomkorlátozást rendelt el. Vasárnap 7 órától előreláthatólag 19 óráig a Nagyerdei körúton, a Pallagi út kereszteződésétől az Ady Endre út kereszteződéséig megállni és várakozni tilos. 12 órától előreláthatólag 19 óráig a Nagyerdei körúton a Pallagi út kereszteződésétől az Ady Endre út kereszteződéséig minden jármű-, illetve gyalogosforgalom tilos. A lezárt területre csak a külön engedéllyel rendelkező, illetve a vendégszurkolói gépjárművek hajthatnak be.