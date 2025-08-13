augusztus 13., szerda

Labdarúgás

2 órája

Így készülj a DVSC–Nyíregyháza keleti rangadóra!

Már nagyon sokan várják a vasárnapi meccset. A Debreceni VSC-nél most összeszedték a legfontosabb szurkolói infókat.

Haon.hu

A Debreceni VSC veretlen, három forduló után dobogós csapata vasárnap 15.30 órakor az ősi rivális Nyíregyházát fogadja a Nagyerdei Stadionban. Mint az a Loki honlapján olvasható: több ezer belépő már elővételben elkelt, több szektor már meg is telt. A DVSC-nél összeszedtek néhány fontos tudnivalót a meccs kapcsán, a következő sorokban ezeket közöljük.

debreceni vsc–nyíregyháza spartacus
A Debreceni VSC–Nyíregyháza meccsen sok néző várható
Forrás: Napló-archív

A Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus meccs szurkolói infói

Ezúttal is lesz a mérkőzést felvezető Matchday Festival. vasárnap 11.30 órától a Nagyerdei Víztoronyban játékokkal, italakciókkal, Loki-burgerrel, zenével várnak mindenkit – a hangulatra biztosan nem lesz panasz! A stadion 13.30 órakor nyit, a félidőben bemutatkozik a stadion Dance Cam rendszere, vagyis az óriáskivetítőkön láthatjuk a legjobban táncoló drukkereket – remélhetőleg lesz ok táncra perdülni.

Fontos, hogy nemrégiben megváltozott a parkolási rendszer mérkőzésnapon a stadion VIP-parkolójában. Az arra jogosultak csak és kizárólag adott meccsre érvényes parkolójeggyel tudnak behajtani a VIP-parkolóba. Ennek hiányában nincs lehetőség a parkolásra.

A DKV járatain továbbra is ingyen lehet utazni az érvényes meccsjeggyel és bérlettel rendelkezőknek, a kezdést megelőző és a mérkőzés befejezését követő 3 órában (vasárnap 12.30 órától 20.30-ig).

A buszmenetrendek változnak

A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében 12:00 és 19:00 óra között a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. A DKV közleménye szerint a lezárás ideje alatt a 16, 22, 22Y, 24 és 24Y-os autóbuszok terelőútvonalon közlekednek.

A járatok terelőútvonala:

  • 16-os autóbusz A Gyógyszergyár irányába: A 16-os autóbusz a Baksay Sándor utca megállóhely után egyenesen tovább halad az Egyetem irányába, utána a Nagyerdei körút-Pallagi út terelőútvonalon közlekedik.
  • A Nagyállomás irányába: A 16-os járat a Szociális Otthon megállóhely után jobbra fordul a Klinikák irányába, utána a Nagyerdei körút-Hadházi út terelőútvonalon közlekedik. A 16-os autóbusz a Hadházi út 92. megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.
  • 22-es autóbusz: A 22-es járat a Klinikai Központ Nagyerdei Campus megállóhely után visszafordul a körforgalomban, majd a Nagyerdei körút - Hadházi út - Benczúr Gyula utca - Köztemető, főkapu terelőútvonalon közlekedik. A 22-es autóbusz a Köztemető, főkapu megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.
  • 22Y-os autóbusz: A 22Y-os járat a Szociális Otthon megállóhely után a Nagyerdei körút - Hadházi út - Benczúr Gyula utca - Köztemető, főkapu terelőútvonalon közlekedik. A 22Y-os autóbusz a Köztemető, főkapu megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.
  • 24-es autóbusz: A 24-es járat a Köztemető, főkapu megállóhely után a Benczúr Gyula utca - Hadházi út - Nagyerdei körút (Egyetem felé) – Pallagi út, körforgalom – Nagyerdei körút terelőútvonalon közlekedik. A 24-es autóbusz a Klinikai Központ Nagyerdei Campus megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.
  • 24Y-os autóbusz: A 24Y-os autóbusz a Köztemető, főkapu megállóhely után a Benczúr Gyula utca - Hadházi út - Nagyerdei körút (Egyetem felé) - Pallagi út terelőútvonalon közlekedik. A 24Y-os járat a Szociális otthon megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.

 Az autóbuszok a terelőútvonalon található megállóhelyeken nem végeznek utascserét.

A rendőrség augusztus 17-re forgalomkorlátozást rendelt el. Vasárnap 7 órától előreláthatólag 19 óráig a Nagyerdei körúton, a Pallagi út kereszteződésétől az Ady Endre út kereszteződéséig megállni és várakozni tilos. 12 órától előreláthatólag 19 óráig a Nagyerdei körúton a Pallagi út kereszteződésétől az Ady Endre út kereszteződéséig minden jármű-, illetve gyalogosforgalom tilos. A lezárt területre csak a külön engedéllyel rendelkező, illetve a vendégszurkolói gépjárművek hajthatnak be.

Mint ahogy eddig, ezután is hatalmas örömmel látják a 6 éven aluli gyermekeket a DVSC mérkőzésein, azonban mostantól, így már a vasárnapi DVSC-Nyíregyháza mérkőzésre vonatkozóan is kötelező lesz számukra úgynevezett közreműködői helyjegyet váltani. A díjmentesség nem változik, tehát a 6 éven aluliak belépésért nem kell majd fizetni, azonban a közreműködői jegy kiváltására szükség lesz. Ezt csak személyesen lehet megtenni, mégpedig a DVSC Shopban, illetve a Nagyerdei Stadion pénztáraiban.

Mint arról már írtunk, a vasárnapi rangadón a piros szín lesz a dress code. 

