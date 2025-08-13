Komoly kéréssel fordult a DVSC a szurkolókhoz!

Vasárnap következik a szezon első keleti rangadója, a minidg pikáns Loki-Szpari! A szurkolók, játékos is készülnek, hiszen mindneki tudja, ez nem egy meccs, hanem a meccs! Természetesen a Debreceni VSC is kiemelten kezeli a 15.30-tól kezdődő mérkőzést, a klub egy komoly kéréssel fordult a szurkolókhoz:

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Boruljon pirosba a Nagyerdei Stadion!

Felhívjuk tisztelt szurkolóink figyelmét, hogy a vasárnap 15.30 órakor kezdődő Nyíregyháza elleni kelet rangadón a piros szín lesz a dress code! Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint piros felsőben szurkoljon csapatunknak! Köszönjük! Hajrá, Loki!

- áll a felhívásban!