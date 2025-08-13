1 órája
Komoly kéréssel fordult a DVSC a szurkolókhoz!
Ha lehet, mindenki figyeljen az öltözékére is. Minden szurkolóra szükség van, hogy tovább nyújtsa a jó sorozatát a Debreceni VSC együttese.
A Debreceni VSC együttesének kérése, hogy pirosba öltözzenek a szurkolók.
Forrás: Napló-archív
Vasárnap következik a szezon első keleti rangadója, a minidg pikáns Loki-Szpari! A szurkolók, játékos is készülnek, hiszen mindneki tudja, ez nem egy meccs, hanem a meccs! Természetesen a Debreceni VSC is kiemelten kezeli a 15.30-tól kezdődő mérkőzést, a klub egy komoly kéréssel fordult a szurkolókhoz:
Boruljon pirosba a Nagyerdei Stadion!
Felhívjuk tisztelt szurkolóink figyelmét, hogy a vasárnap 15.30 órakor kezdődő Nyíregyháza elleni kelet rangadón a piros szín lesz a dress code! Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint piros felsőben szurkoljon csapatunknak! Köszönjük! Hajrá, Loki!
- áll a felhívásban!
