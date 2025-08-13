1 órája
DVSC: érkezik az új Coulibaly?
A leghitelesebb francia transzferguru számolt be a hírről. Rövid időn belül a második csatárt igazolhatja a Debreceni VSC együttese.
Sacha Tavolieri, a leghitelesebb francia transzferguru X-posztjában számolt be róla, hogy a Stade de Reims 19 éves malii csatára, Niama Pape Sissoko a Debreceni VSC csapatához igazol kölcsönbe, vásárlási opció nélkül - szúrták ki a Lokomotívblog olvasói.
Debreceni VSC: több klub is érdeklődött
A Bamako-ban született, 1,86 méter magas Sissoko a malii Afrique Football Élite akadémián nevelkedett, mielőtt 2024 januárjában a Reimshez szerződött. Az akkor a francia első osztályban szereplő (jelenleg másodosztályú) klub tartalékcsapatában, a Reims B-ben és az U19-es gárdában már bizonyította gólszerző képességeit. A francia ötödik vonalban 21 mérkőzésen 12-szer volt eredményes, míg az U19-es bajnokságban egy emlékezetes mérkőzésen öt találatot jegyzett. Profi szinten a Reims színeiben 6 mérkőzésen lépett pályára (4 Ligue 1, 2 Coupe de France), de gól vagy gólpassz még nem fűződik a nevéhez.
Több klub is érdeklődött Niama Pape Sissoko iránt, például a török Samsunspor és Göztepe, a svéd AIK ajánlatot is tett a csatárért, de a Reims elutasította az északi topcsapatot, aki így a Lokihoz kerülhet.
A Debreceni VSC az elmúlt hetekben Komáromi György és a svájci Dejan Djokic személyében két támadó szellemű futballistát is igazolt.
Játékosmozgás a DVSC-nél
Íme egy elég friss videóösszeállítás a Niama Pape Sissokoról:
