DVSC: érkezik az új Coulibaly?

Sacha Tavolieri, a leghitelesebb francia transzferguru X-posztjában számolt be róla, hogy a Stade de Reims 19 éves malii csatára, Niama Pape Sissoko a Debreceni VSC csapatához igazol kölcsönbe, vásárlási opció nélkül - szúrták ki a Lokomotívblog olvasói.

A Stade de Reims 19 éves malii csatára, Niama Pape Sissoko a Debreceni VSC csapatához kerülhet

Debreceni VSC: több klub is érdeklődött

A Bamako-ban született, 1,86 méter magas Sissoko a malii Afrique Football Élite akadémián nevelkedett, mielőtt 2024 januárjában a Reimshez szerződött. Az akkor a francia első osztályban szereplő (jelenleg másodosztályú) klub tartalékcsapatában, a Reims B-ben és az U19-es gárdában már bizonyította gólszerző képességeit. A francia ötödik vonalban 21 mérkőzésen 12-szer volt eredményes, míg az U19-es bajnokságban egy emlékezetes mérkőzésen öt találatot jegyzett. Profi szinten a Reims színeiben 6 mérkőzésen lépett pályára (4 Ligue 1, 2 Coupe de France), de gól vagy gólpassz még nem fűződik a nevéhez.

Több klub is érdeklődött Niama Pape Sissoko iránt, például a török Samsunspor és Göztepe, a svéd AIK ajánlatot is tett a csatárért, de a Reims elutasította az északi topcsapatot, aki így a Lokihoz kerülhet.

A Debreceni VSC az elmúlt hetekben Komáromi György és a svájci Dejan Djokic személyében két támadó szellemű futballistát is igazolt.

Játékosmozgás a DVSC-nél Érkezők: Álex Bermejo (Alejandro „Álex” Bermejo Escribano, spanyol, SC Farense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Julien Dacosta (Julien Joachim Dacosta Mendy, francia, FC Sochaux-Montbéliard – Franciaország), Adrián Guerrero (Adrián Guerrero Aguilar, spanyol, CD Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Vjacseszlav Kulbacsuk (ukrán, FC Dziugas Telsiai – Litvánia), Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Djordje Gordics (szerb, Lommel – Belgium; legutóbb kölcsönben NK Radomlje – Szlovénia), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bodnár Balázs, Regenyei Gergő, Szakál Dénes, Tercza Gergő

Kiszemeltek: Niama Pape Sissoko (Reims)

Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Kaye Shedrac Daniel (nigériai, Karcagi SE), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe). Kooperációs kölcsön (Karcagi SC): Engedi Márk , Kohut Máté , Sain Balázs Csaba

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország, onnan Radomiak Radom – Lengyelország, végleg), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)

