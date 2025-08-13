augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

33°
+32
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni VSC

1 órája

DVSC: érkezik az új Coulibaly?

Címkék#DVSC#Loki#Niama Pape Sissoko#Stade de Reims#Debreceni VSC

A leghitelesebb francia transzferguru számolt be a hírről. Rövid időn belül a második csatárt igazolhatja a Debreceni VSC együttese.

Haon.hu

Sacha Tavolieri, a leghitelesebb francia transzferguru X-posztjában számolt be róla, hogy a Stade de Reims 19 éves malii csatára, Niama Pape Sissoko a Debreceni VSC csapatához igazol kölcsönbe, vásárlási opció nélkül - szúrták ki a Lokomotívblog olvasói.

Sacha Tavolieri francia transzferguru számolt be róla, hogy a Stade de Reims 19 éves malii csatára, Niama Pape Sissoko a Debreceni VSC csapatához igazol.
A Stade de Reims 19 éves malii csatára, Niama Pape Sissoko a Debreceni VSC csapatához kerülhet
Forrás:  X/Twitter

Debreceni VSC: több klub is érdeklődött

A Bamako-ban született, 1,86 méter magas Sissoko a malii Afrique Football Élite akadémián nevelkedett, mielőtt 2024 januárjában a Reimshez szerződött. Az akkor a francia első osztályban szereplő (jelenleg másodosztályú) klub tartalékcsapatában, a Reims B-ben és az U19-es gárdában már bizonyította gólszerző képességeit. A francia ötödik vonalban 21 mérkőzésen 12-szer volt eredményes, míg az U19-es bajnokságban egy emlékezetes mérkőzésen öt találatot jegyzett. Profi szinten a Reims színeiben 6 mérkőzésen lépett pályára (4 Ligue 1, 2 Coupe de France), de gól vagy gólpassz még nem fűződik a nevéhez.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Több klub is érdeklődött Niama Pape Sissoko iránt, például a török Samsunspor és Göztepe, a svéd AIK ajánlatot is tett a csatárért, de a Reims elutasította az északi topcsapatot, aki így a Lokihoz kerülhet. 

A Debreceni VSC az elmúlt hetekben Komáromi György és a svájci Dejan Djokic személyében két támadó szellemű futballistát is igazolt.

Játékosmozgás a DVSC-nél

  • Érkezők: Álex Bermejo (Alejandro „Álex” Bermejo Escribano, spanyol, SC Farense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Julien Dacosta (Julien Joachim Dacosta Mendy, francia, FC Sochaux-Montbéliard – Franciaország), Adrián Guerrero (Adrián Guerrero Aguilar, spanyol, CD Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Vjacseszlav Kulbacsuk (ukrán, FC Dziugas Telsiai – Litvánia), Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként) 
  • Kölcsönbe érkezők: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Djordje Gordics (szerb, Lommel – Belgium; legutóbb kölcsönben NK Radomlje – Szlovénia), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)
  • Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás
  • Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bodnár Balázs, Regenyei Gergő, Szakál Dénes, Tercza Gergő 
  • Kiszemeltek:  Niama Pape Sissoko (Reims)
  • Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC, szabadon igazolhatóként)
  • Kölcsönbe távozók: Kaye Shedrac Daniel (nigériai, Karcagi SE), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe). Kooperációs kölcsön (Karcagi SC): Engedi Márk , Kohut Máté , Sain Balázs Csaba 
  • Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország, onnan Radomiak Radom – Lengyelország, végleg), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)
  • Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)

Íme egy elég friss videóösszeállítás a Niama Pape Sissokoról:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu