Labdarúgás

1 órája

DVSC: Meghatározó játékosnak jött, most csendben távozott a középpályás

Egy év alatt alig lépett pályára a Debreceni VSC együttesében.

Haon.hu
Neven Djuraseket a bosnyák bajnok HSK Zrinjski Mostar szerződtette a Debreceni VSC együttesétől

Forrás: Napló-archív

A bosnyák bajnok HSK Zrinjski Mostar a honlapján jelentette be, hogy két évre szerződtette a Debreceni VSC együttesétől Neven Djuraseket. A 27 éves Neven Djurasek 2024 júliusában igazolt a Lokihoz, és mindössze 10 NB I.-es bajnoki, illetve egy Magyar Kupa-mérkőzés jutott neki, mivel folyamatosan sérüléssel küzdött.

A horvát középpályás pályafutását a GNK Dinamo Zagreb csapatánál kezdte, amelynek hét éven keresztül volt a tagja. Hazájában szerepelt még az NK Lokomotiva és az NK Varaždin színeiben, míg külföldön a szlovén Olimpija Ljubljana, az ukrán Sahtar Donyeck, valamint a görög Aris Szaloniki együttesét erősítette, mielőtt a DVSC alakulatához került volna.

 

