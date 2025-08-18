52 perce
Két játékosától is elköszönt a DVSC
Neven Djurasek után egy másik idegenlégiós is távozott.
Két játékosától is megvált a Debreceni VSC együttese: Neven Djurasek és Jorgo Pellumbi is felbontotta szerződését a klubbal.
Két játékosától is megvált a Debreceni VSC együttese: Neven Djurasek – róla ebben a cikkünkben írtunk – és Jorgo Pellumbi is felbontotta szerződését a klubbal. A horvát középpályás, Neven Djurasek tavaly nyáron érkezett Debrecenbe, többször sérülések akadályozták, összességében 10 NB I.-es mérkőzésen lépett pályára a Loki színeiben. Az albán védő, Jorgo Pellumbi 2024 januárjában igazolt a DVSC-hez, az első csapatban 17 alkalommal játszott, egy gólt is szerzett – áll a klub közleményében.
