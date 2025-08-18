augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

23°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni VSC

52 perce

Két játékosától is elköszönt a DVSC

Címkék#DVSC#Loki#Jorgo Pellumbi#Neven Djurasek#Debreceni VSC

Neven Djurasek után egy másik idegenlégiós is távozott.

Haon.hu
Két játékosától is elköszönt a DVSC

Két játékosától is megvált a Debreceni VSC együttese: Neven Djurasek és Jorgo Pellumbi is felbontotta szerződését a klubbal.

Forrás: NS-archív

Két játékosától is megvált a Debreceni VSC együttese: Neven Djurasek – róla ebben a cikkünkben írtunk – és Jorgo Pellumbi is felbontotta szerződését a klubbal. A horvát középpályás, Neven Djurasek tavaly nyáron érkezett Debrecenbe, többször sérülések akadályozták, összességében 10 NB I.-es mérkőzésen lépett pályára a Loki színeiben. Az albán védő, Jorgo Pellumbi 2024 januárjában igazolt a DVSC-hez, az első csapatban 17 alkalommal játszott, egy gólt is szerzett – áll a klub közleményében.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu