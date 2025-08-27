Megint belerúgtak a DVSC-be: ezért lesz kevesebb néző az FTC elleni rangadón

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) az 5. forduló eseményei kapcsán rasszista megnyilvánulások miatt eljárást indított a DVTK-val, a Honvéddal, a Nyíregyházával és a ZTE-vel szemben; megbotránkoztató bekiabálások miatt a DVSC-vel, az Újpesttel és a Videotonnal szemben, írja az MLSZ.

A bizottság a DVSC–Nyíregyháza mérkőzéssel kapcsolatban a Debreceni VSC-t, szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I.-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti.

Ráadásul az idénynyitó ZTE–DVSC mérkőzésren elhangzottak miatt a FEB már kiosztott a Lokinak korábban egy szektorbezárást, amit akkor 6 hónapra felfüggesztettek.