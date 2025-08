Átigazolás: A nyár transzfere lenne, NB I.-es klasszis érkezhet a DVSC-be

Először a Nemzeti Sport szellőztette meg, hogy a Debreceni VSC érdeklődik a szlovén Maribor magyar támadója, Komáromi György iránt. A fiatal szélsőt már többször is szóbahozták a DVSC-vel, legutóbb éppen akkor, amikor a Puskás Akadémiából a lilákhoz szerződött. Akkor nem született egyezség, de ki tudja, lehet, most más vége lesz az átigazolási pletykának.

Debreceni VSC: Komáromi György hatalmas átigazolás lenne

Debreceni VSC: Segítség lenne a szélső?

A 23 éves támadó a PAFC-nál szerzett magának hírnevet, a felcsúti klubban mintegy 121 alkalommal kapott lehetőséget. Ezeken a meccseken 18 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott, többször is felhívták rá a figyelmet a szakértők, még nagy értéke lehet hazánknak. Ezek után nem is csoda, hogy egy akkor klub jelentkezett be érte, mint Szlovénia legnagyobbja, a Maribor. A sztárklubban eddig 26 meccsen szavaztak neki bizalmat, így kijelenthető, nem jöttek be a számításai, éppen ez lehet az oka annak, hogy akár haza is térhet? Az NS cikkében kiemelték, hogy exklubja – Puskás Akadémia – mellett bizony ott van a DVSC is, mint érdeklődő. A hajdúsági szurkolók régi álma teljesülne, ha lenne egy technikás magyar szélsője a csapatnak. Arról nem is beszélve, hogy az MLSZ ajánlása miatt is jól jönne, ha Komáromi György a hajdúságiaknál folytatná. Az eddig eltelt két fordulóban Kocsis Dominik szerepelt ebben a pozícióban, akinek a sebessége bőven megvan az NB I. szintjéhez, de neki is kell posztrivális, főleg, ha ilyen szintű a másik futballista. Ahhoz aligha férhetne kétség, ki lenne a kezdő, ha az exfelcsúti játékos valóban a debreceniekhez szerződik…

A Nemzeti Sport értesüléseit portálunk is megerősítheti: úgy tudjuk, valóban van érdeklődés a Sergio Navarro vezette együttestől. A DVSC jelenlegi koncepciójába egyébként tökéletesen beleillik a 177 centiméter magas szélső, hiszen az új szakmai stáb érkeztével leginkább olyan futballistákat küldenek a pályára, akikben van kvalitás és mernek kreatívak lenni a támadó harmadban.

Aki emlékszik még a PAFC-os időszakokból a fiatal támadó játékára: rengeteg csel, egy az egy és még sorolhatnánk. Pont egy ilyen progresszív és vállalkozószellemű futballistára lehet szüksége a Debreceni VSC-nek. A Transfermarkt jelenleg 350 ezer euróra taksálja a játékos értékét, ám mivel nem számít kulcsembernek klubjában, így lehet, kevesebbért is megválnának tőle a szlovén Maribornál.