Debreceni VSC

2 órája

Kocsis Dominiknak megvan a kellő önbizalma

Kocsis Dominik remekül játszott a Puskás Akadémia ellen. A Debreceni VSC 23 éves játékosa a Loki TV-nek elmondta, egyre nagyobb önbizalommal lép pályára

Haon.hu

Remek formában futballozott Kocsis Dominik, a Debreceni VSC középpályása a Puskás Akadémia elleni legutóbbi bajnokin. A labdarúgó az első perctől kezdve élvezi Sergio Navarro bizalmát,  múlt pénteken ezt egy gyönyörű asszissztal hálálta meg a spanyol szakvezetőnek: az első félidő végén elszáguldott a bal oldalon, a középre passzolt labdáját pedig a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs lőtte precízen a kapu bal oldalába.

Kocsis Dominik, a Debreceni VSC szélsője a Loki TV-nek nyilatkozott
Debreceni VSC: keményen dolgoznak

A Debreceni VSC 23 éves játékosa a Loki TV-nek elmondta, egyre nagyobb önbizalommal lép pályára. – A futballban kulcsfontosságú az önbizalom, amit nálam most egyre inkább növekszik, és ennek nagyon örülök. Elsődleges célom, hogy a csapatomat segítsem, amit most, hál’ Istennek, egy gólpasszal sikerült is elérnem, bár a gól még hiányzik. Az egész csapat remekül érzi magát, és ez a pályán is látszik: keményen dolgozunk, önbizalommal játszunk, így nincs okunk panaszra, ebben a szellemben kell folytatnunk. Szélsőként az a feladatom, hogy kicselezzem a védőket, ehhez pedig elengedhetetlen az önbizalom, hogy mindig úgy lépjek pályára, mintha én lennék a legjobb, és tízből kilencszer meg tudjam verni az ellenfelet. Mindig is ilyen mentalitású játékos voltam, és most, hogy a labda nálam van, szerencsére jönnek a dolgok, így általában bevállalom a cseleket, és azon vagyok, hogy minél több sikerüljön – mondta a DVSC futballistája.

A tabella második Loki vasárnap 20 órától (tv: M4 Sport) a bajnoki címvédő Ferencvárost fogadja a Nagyerdei Stadionban.
– Jó helyzetben, hazai pályán fogadjuk a Ferencvárost, csak annyi a dolgunk, hogy tarsuk meg a dobogós helyezésünket és akkor olyan nagy gond nem lehet. Mindent megteszünk a győzelemért, különösen itthon, ahol rengeteg szurkoló előtt játszunk. erintem nem kell mondani senkinek, hogy milyen rangadó vár ránk,  mindenki motivált lesz, és meg szeretnénk nyerni a mérkőzést – nyilatkozta Kocsis Dominik.


 

