Bravúros pontot szerzett Ózdon a kis Loki

Az Ózdra látogatott az NB III. Észak-keleti csoportja szerdai játéknapján a DVSC II. Az első félórában az ózdiak kétgólos előnyre tettek szert, innen pedig már nehéznek tűnt a pontszerzés. A mieink azonban remek mentalitással küzdve nem adták fel, végül egyenlítettek és értékes pontot gyűjtöttek, írja a Loki honlapja. Vasárnap már jön is a 6. forduló, augusztus 31-én 11 órától a kis Loki a Füzesabonyt fogadja a Dóczy utcai egyetemi sporttelepen.

