Bravúros pontot szerzett Ózdon a kis Loki

Bravúros pontot szerzett Ózdon a kis Loki

Az Ózd otthonába látogatott az NB III. Észak-keleti csoportja szerdai játéknapján a DVSC II.

Az Ózdra látogatott az NB III. Észak-keleti csoportja szerdai játéknapján a DVSC II. Az első félórában az ózdiak kétgólos előnyre tettek szert, innen pedig már nehéznek tűnt a pontszerzés. A mieink azonban remek mentalitással küzdve nem adták fel, végül egyenlítettek és értékes pontot gyűjtöttek, írja a Loki honlapja. Vasárnap már jön is a 6. forduló, augusztus 31-én 11 órától a kis Loki a Füzesabonyt fogadja a Dóczy utcai egyetemi sporttelepen.

NB III., Észak-keleti csoport, 5. forduló.
Ózd-DVSC II. 2-2 (2-0).
Ózd, 300 néző. Vezette: Pusztai G.
DVSC II.: Erdélyi – Gyenti (Sánta, 46.), Mona, Tóth M., Komlósi, Perpék (Doktor, 46.), Patai, Brazhko, Bökönyi (Grassi, 67., Lovas, 83.), Egri (Batai, 72.), Regenyei. Vezetőedző: Máté Péter.
Gól: Pócsik (11.), Arday (25.), illetve Mona (48.), Batai (78.).

 

