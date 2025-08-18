DVSC: Apa, ugye nem kezdődik megint?

Kezdjük a száraz tényekkel: története során először kapott ki hazai pályán a Debreceni VSC a Nyíregyháza együttesétől az élvonalban. Pedig szünetig nem úgy tűnt, hogy ebből történelmi gyomros lesz, mivel az első 45 perc kifejezetten jóra sikerült debreceni szempontból, ám a második félidőre mintha egy másik Loki jött volna ki az öltözőből. Visszaesett az intenzitás és a játék, a Szpari pedig kihasználta a DVSC gyengeségét, és két góllal (túl sok helyzetük nem is volt ezen kívül) elvitte a három pontot.

Forrás: Katona Ákos

Debreceni VSC: valaki tegye fel a kezét

Nem lehet azt mondani, hogy ne hajtottak volna a debreceni futballisták, de a második játékrésszel nehezen fognak elszámolni, és ez igaz a szakmai stábra is. Bár egész héten hajtogatták, hogy mindenki átérzi az összecsapás fontosságát, erre döntetlennél elkezdeni lecserélni azokat a debreceni játékosokat (Dzsudzsák Balázs, Bárány Donát), akik pontosan tudják, mekkora jelentősége van a keleti rangadónak, és behozni olyan külföldieket, akik életükben nagyjából kétszer látták eddig a Nagyerdei Stadiont – véleményem szerint komoly hiba volt.

Ott ült a kispadon például az a Szuhodovszki Soma, aki tavaly három ilyen találkozónak volt részese, vagy az az Amos Youga, aki két keleti rangadón vett részt a tavasszal, vagy éppen a friss igazolás Komáromi György, aki magyar játékosként tudhatta, mit jelent egy Loki-Szpari – mégsem ők, hanem helyettük olyanok kerültek pályára, akik összesen nem játszottak 5 mérkőzést eddig az NB I.-ben. Sergio Navarro vezetőedző azt nyilatkozta a bajnoki utáni sajtótájékoztatón: „Ahogy mondani szokás, ilyen a futball, ebből tanulnunk kell, van miben még fejlődnünk.”

Señor Navarro, a futball nem ilyen, hanem annál sokkal több, különösen egy keleti rangadó!

Ha a Loki drukkereinek választaniuk kellene egy csapatot, hogy ki ellen maradjanak veretlenek egész szezonban, a döntő többség gondolkodás nélkül rávágná: Nyíregyháza. Kiment több mint 10 ezer debreceni a meccsre, akik döntő többsége csalódottan, dühösen indult haza a lefújás után. Kíváncsi vagyok, közülük mennyien lesznek majd ott a Ferencváros elleni, következő hazai bajnokin.

Nem biztos, hogy igazságos – nem is kell velem egyetérteni, ezért szép játék a futball, mert mindenki másképp látja – a spanyol szakember nyakába varrni a vereséget, de valakinek fel kell tennie a kezét, mert ez a mélyütés sajnos a szurkolók szemében annullálta a jónak mondható szezonrajtot.

Tavaly a Nyíregyházán elveszített őszi keleti rangadó után került igazán mély gödörbe a Debreceni VSC, remélhetőleg idén nem ez fog történni.

De ahhoz, hogy valóban ne így legyen, ki kell elemezni a döntéseket, és kijavítani a hibákat, különben gyorsan a veszélyzónába zuhanhat a gárda.

