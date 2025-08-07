augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

17°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni VSC

2 órája

Gentlemanként beszélt Szűcs Tamás a történelmi meccs előtt, de azért egyértelművé tette, mi a valódi cél Kövesden

Címkék#szűcs tamás#Loki#Kazincbarcika#KBSC#M4 Sport#Debreceni VSC

Hazai pályán, mégis idegenben fogadja a Lokit a Kazincbarcika. Tisztelik a borsodiakat a Debreceni VSC labdarúgói, de nem kérdés, hogy milyen céllal vágnak neki a mérkőzésnek.

Molnár Szilárd

Történelmi mérkőzést rendeznek péntek este a Fizz Ligában, hiszen a magyar labdarúgás élvonalában először csap össze a Kazincbarcika és a Debreceni VSC együttese. Ráadásul ez lesz a borsodiak első hazai bajnokija, és bár a mezőkövesdi pálya nem az igazi otthonuk, biztos sok drukker lesz kíváncsi kedvenceire. A KBSC kerete gyakorlatilag kicserélődött a nyáron, rengetegen – köztük az ex-debreceni Bódi Ádám, Varga József és Lucas – távoztak, és legalább ugyanennyien érkeztek, és Kuttor Attila személyében az edző is új, ugyanis a csapatot feljuttató Erős Gábor nem tudott ellenállni a Vasas csábításának. A barcikaiak két vereséggel nyitották a szezont a Ferencváros és a Puskás Akadémia ellen, így hazai pályán biztos szeretnék begyűjteni az első sikerüket, emiatt is plusz motivációval lépnek majd pályára a sárga-kékek.

Történelmi mérkőzést rendeznek péntek este a Fizz Ligában, hiszen a magyar labdarúgás élvonalában először csap össze a Kazincbarcika és a Debreceni VSC együttese.
Szűcs Tamás valószínűleg a KBSC ellen is ott lesz a Debreceni VSC kezdőjében
Forrás: Katona Ákos

Debreceni VSC: Extra motivációval készül a Barcika a Loki ellen

A Loki a Zalaegerszeg otthonában elért 3–3 után hazai pályán 1–0-ra legyőzte az MTK-t múlt héten, ezt a rajtot talán minden debreceni drukker aláírta volna látatlanban. Ugyanezen a véleményen van Szűcs Tamás, a Vasutas fiatal középpályása is. – A két forduló négy pont szerintem nem egy rossz rajt, de ez még nagyon az eleje. Ezt a teljesítményt kell fenntartani ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el, úgyhogy nem szabad belekényelmesedni, hanem ugyanígy kell továbbmennünk – hangsúlyozta portálunknak a labdarúgó. – Sergio Navarro azt kérte tőlünk, hogy védekezésben legyünk legalább olyan stabilak, mint az MTK ellen, általánosságban pedig ugyanazt, amit a ZTE ellen is: hogy játsszunk szabadon, valósítsuk meg az elképzeléseinket a pályán. Természetesen vannak konkrét dolgok is, amiket kér, de arról talán érhető okokból nem beszélnék a meccs előtt.

A kazincbarcikaiak nyilván nagyon motiváltak, hiszen ez az első NB I.-es szezonjuk, ráadásul most mutatkoznak be hazai közönség előtt, még ha Mezőkövesden is rendezik a bajnokit.

Az első két fordulóban is látszott rajtuk, hogy nagyon szeretnének jól teljesíteni, vannak jó játékosaik, tehát fel kell belőlük készülni rendesen. Tiszteljük őket, nem lesz egyszerű 90 perc, de a három pontért utazunk, ez nem is kérdés – adta ki az ukázt Szűcs.

Minőség és mélység

Az MTK elleni bajnoki után a 24 éves svájci csatár, Dejan Djokic, illetve a 23 esztendős korábbi sokszoros U21-es válogatott Komáromi György csatlakozott a debreceniek keretéhez. Utóbbi képességeit jól ismerhetik a honi futballbarátok, hiszen a Puskás Akadémia együttesében sokszor bizonyította, hogy az egyik legjobb szélső a magyar mezőnyben.
–  Komáromi Gyuszit ismerjük korábbról, nagyon jó labdarúgó, azt gondolom sokat nyertünk vele.

Kettejük érkezésével kialakult az a játékosállomány, amelyikkel nekivágunk a szezonnak.

Szerintem megvan a kellő minőség és mélység a keretben, és fontos, hogy míg tavaly megéreztük, ha jött két-három sérülés, most  viszont minőségi játékosokkal tudjuk majd pótolni a hiányzókat – mondta el a DVSC játékosa.
A Kolorcity Kazincbarcika–Debreceni VSC bajnoki pénteken 20 órakor kezdődik Mezőkövesden, a mérkőzést az M4 Sport televízió közvetíti.

  1. Puskás Akadémia    2    2    –    –    5–3    +2    6
  2. Paksi FC    2    1    1    –    8–4    +4    4
  3. Ferencvárosi TC    2    1    1    –    4–1    +3    4
  4. Újpest FC    2    1    1    –    4–2    +2    4
  5. Debreceni VSC    2    1    1    –    4–3    +1    4
  6. Zalaegerszegi TE    2    –    2    –    5–5    0    2
  7. ETO FC    2    –    2    –    4–4    0    2
  8. Nyíregyháza Spartacus    2    –    1    1    3–4    –1    1
  9. MTK Budapest    2    –    1    1    1–2    –1    1
  10. Diósgyőri VTK    2    –    1    1    3–5    –2    1
  11. Kisvárda    2    –    1    1    2–6    –4    1
  12. Kazincbarcika    2    –    –    2    1–5    –4    0
Fizz Liga 3. forduló
Augusztus 8., péntek
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 9., szombat
17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 10., vasárnap
17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)
20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu