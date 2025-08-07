2 órája
Gentlemanként beszélt Szűcs Tamás a történelmi meccs előtt, de azért egyértelművé tette, mi a valódi cél Kövesden
Hazai pályán, mégis idegenben fogadja a Lokit a Kazincbarcika. Tisztelik a borsodiakat a Debreceni VSC labdarúgói, de nem kérdés, hogy milyen céllal vágnak neki a mérkőzésnek.
Történelmi mérkőzést rendeznek péntek este a Fizz Ligában, hiszen a magyar labdarúgás élvonalában először csap össze a Kazincbarcika és a Debreceni VSC együttese. Ráadásul ez lesz a borsodiak első hazai bajnokija, és bár a mezőkövesdi pálya nem az igazi otthonuk, biztos sok drukker lesz kíváncsi kedvenceire. A KBSC kerete gyakorlatilag kicserélődött a nyáron, rengetegen – köztük az ex-debreceni Bódi Ádám, Varga József és Lucas – távoztak, és legalább ugyanennyien érkeztek, és Kuttor Attila személyében az edző is új, ugyanis a csapatot feljuttató Erős Gábor nem tudott ellenállni a Vasas csábításának. A barcikaiak két vereséggel nyitották a szezont a Ferencváros és a Puskás Akadémia ellen, így hazai pályán biztos szeretnék begyűjteni az első sikerüket, emiatt is plusz motivációval lépnek majd pályára a sárga-kékek.
Debreceni VSC: Extra motivációval készül a Barcika a Loki ellen
A Loki a Zalaegerszeg otthonában elért 3–3 után hazai pályán 1–0-ra legyőzte az MTK-t múlt héten, ezt a rajtot talán minden debreceni drukker aláírta volna látatlanban. Ugyanezen a véleményen van Szűcs Tamás, a Vasutas fiatal középpályása is. – A két forduló négy pont szerintem nem egy rossz rajt, de ez még nagyon az eleje. Ezt a teljesítményt kell fenntartani ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el, úgyhogy nem szabad belekényelmesedni, hanem ugyanígy kell továbbmennünk – hangsúlyozta portálunknak a labdarúgó. – Sergio Navarro azt kérte tőlünk, hogy védekezésben legyünk legalább olyan stabilak, mint az MTK ellen, általánosságban pedig ugyanazt, amit a ZTE ellen is: hogy játsszunk szabadon, valósítsuk meg az elképzeléseinket a pályán. Természetesen vannak konkrét dolgok is, amiket kér, de arról talán érhető okokból nem beszélnék a meccs előtt.
A kazincbarcikaiak nyilván nagyon motiváltak, hiszen ez az első NB I.-es szezonjuk, ráadásul most mutatkoznak be hazai közönség előtt, még ha Mezőkövesden is rendezik a bajnokit.
Az első két fordulóban is látszott rajtuk, hogy nagyon szeretnének jól teljesíteni, vannak jó játékosaik, tehát fel kell belőlük készülni rendesen. Tiszteljük őket, nem lesz egyszerű 90 perc, de a három pontért utazunk, ez nem is kérdés – adta ki az ukázt Szűcs.
Minőség és mélység
Az MTK elleni bajnoki után a 24 éves svájci csatár, Dejan Djokic, illetve a 23 esztendős korábbi sokszoros U21-es válogatott Komáromi György csatlakozott a debreceniek keretéhez. Utóbbi képességeit jól ismerhetik a honi futballbarátok, hiszen a Puskás Akadémia együttesében sokszor bizonyította, hogy az egyik legjobb szélső a magyar mezőnyben.
– Komáromi Gyuszit ismerjük korábbról, nagyon jó labdarúgó, azt gondolom sokat nyertünk vele.
Kettejük érkezésével kialakult az a játékosállomány, amelyikkel nekivágunk a szezonnak.
Szerintem megvan a kellő minőség és mélység a keretben, és fontos, hogy míg tavaly megéreztük, ha jött két-három sérülés, most viszont minőségi játékosokkal tudjuk majd pótolni a hiányzókat – mondta el a DVSC játékosa.
A Kolorcity Kazincbarcika–Debreceni VSC bajnoki pénteken 20 órakor kezdődik Mezőkövesden, a mérkőzést az M4 Sport televízió közvetíti.
|Fizz Liga 3. forduló
Augusztus 8., péntek
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 9., szombat
17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 10., vasárnap
17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)
20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
