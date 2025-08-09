augusztus 9., szombat

Debreceni VSC

2 órája

A DVSC edzője: Változtatnunk kellett, de bejött

Címkék#DVSC#Dzsudzsák Balázs#Loki#Kazincbarcika#Sergio Navarro#Debreceni VSC#Szécsi Márk

Rutinos játékosai szállították a győzelmet a Lokinak a Kazincbarcika ellen. Három mérkőzésen hét pont a Debreceni VSC mérlege, ami remek rajtnak mondható.

Molnár Szilárd

Leginkább a küzdelemről és a kapushibákról lesz emlékezetes Kazincbarcika és a Debreceni VSC péntek esti bajnokija. Sem a hazaiak hálóőre, Gyollai Dániel, sem vendégek kapusa, Varga Ádám nem állt a helyzet magaslatán, előbbi gyakorlatilag bevédte Szécsi Márk amúgy életerős lövését, majd a második félidőben elütötte Bárány Donátot egy olyan szituációban, ami nagyobb higgadtsággal elkerülhető lett volna (Dzsudzsák Balázs magabiztosan értékesítette a megítélt büntetőt). Varga Ádám (és a Loki védői) pedig a KBSC egyenlítő góljával számolnak el nehezen, hiszen egy oldalbedobás után magas ívben szállt a labda, mégis hagyták, hogy az egy szem hazai védő kizárja őket, és az üresen maradt kapuba csúsztasson. De ne legyünk igazságtalanok, a győzelmet nem kell megmagyarázni, márpedig a jegyzőkönyvekbe az került, hogy Kazincbarcika-DVSC 1–2, ami azt jelenti, hogy három bajnoki után 7 ponttal áll a Loki neve mellett, amivel valószínűleg szinte mindenki kiegyezett volna előzetesen.

Leginkább a küzdelemről és a kapushibákról lesz emlékezetes Kazincbarcika és a Debreceni VSC bajnokija, mivel a kapusok nem álltak a helyzet magaslatán,
Dzsudzsák Balázs szerezte a Debreceni VSC győztes gólját
Forrás: Vajda János / Észak-Magyarország

Debreceni VSC: fejlődni kell

Nem véletlenül értékelt elégedetten a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Sergio Navarro, a Debreceni VSC vezetőedzője: – Jól kezdtük a mérkőzést, sikerült is megszereznünk a vezetést. Aztán akadt néhány problémánk a védelemben, picit idegesek is voltunk, és az ellenfél kiegyenlített a közvetlenül a félidő előtt. Ezért szükség volt egy kis változtatásra a folytatásban, és az önbizalmunkat is vissza kellett szereznünk. A második 45 perc már jobb volt, újra vezetést szereztünk egy tizenegyesből, amivel aztán meg is nyertük a mérkőzést, így nagyon örülök és elégedett vagyok – mondta el a spanyol szakember, aki kitért arra is, hogy miért változtatott az MTK elleni kezdőcsapaton.

Úgy gondolom, hogy a mentalitásban kell még fejlődnünk, több gólt kell szereznünk, és a következő fordulóban jobban teljesíteni.

Minden mérkőzés előtt meg kell hoznunk személyi döntéseket is a meccstervünkhöz igazodva. Jelenleg 23 játékosunk van a keretben, és mindenki sorra kerülhet. Az, hogy most éppen ki játszott, az adott mérkőzés, illetve taktika alapján dől el, és a következőnél is így kell meghoznunk majd a döntésünket, a minél sikeresebb szereplés érdekében.

Úgy vélem, hogy a jó úton járunk, de van még miben fejlődnünk

– nyilatkozta Sergio Navarro.

Sergio Navarro
Forrás: Katona Ákos

A kezdőcsapatban kapott helyet Szécsi Márk, és a rutinos támadó góllal hálálta meg a szakmai stáb bizalmát. – Örülök, hogy a kezdőbe tudtam kerülni – emelte ki. – A felkészülés alatt volt egy kisebb sérülésem, ami miatt nem tudtam annyit játszani az első két meccsen, amennyit szerettem volna, de most már 100 százalékos vagyok.

A gólom előtt igazából adott volt, hogy a jobb lábam felé fogok cselezni, és onnan kaput szeretnék találni. Szerencsére jól találtam el és gól lett

– elevenítette fel a labdarúgó, aki úgy látta, az első két bajnokihoz viszonyítva nem úgy játszottak, ahogy kellett volna, talán kicsit könnyebben vették az összecsapást. – Ennek ellenére együtt voltunk, és csapatként küzdöttünk, szerintem ez volt a siker kulcsa. Jó a hangulat az együttesnél, viszont a mostani 90 percet látva, ennél kicsit komolyabban kell venni a következő, Nyíregyháza elleni rangadót – fejezte be ekképp értékelését Szécsi.

Szécsi Márk
Forrás: Kovács Péter / Nemzeti Sport

Fizz Liga, 3. forduló.

Kazincbarcika-DVSC 1–2 (1–1).

Mezőkövesd, 2000 néző. Vezette: Hanyecz B.

  • Kazincbarcika: Gyollai – Schuszter (Slogar, 74.), Haroyan, Meskhi, Baranyai, Sós – Major (Ferencsik, 84.), Szőke (Makrai, 84.), Kártik, Szabó M. (Ubochioma, 66.) – Könyves. Vezetőedző: Kuttor Attila.
  • DVSC: Varga Á. – Dacosta (Tercza, 87.), Lang, Mejias, Guerrero – Batik, Szűcs T. – Kocsis D. (Gordic, 69.), Dzsudzsák (Manzanara, 75.), Szécsi (Komáromi, 69.) – Bárány (Djokic, 87.). Vezetőedző: Sergio Navarro.
  • Gól: Haroyan (45+1.), illetve Szécsi (19.), Dzsudzsák (65., 11-esből).
  • Sárga lap: Könyves (78.), illetve Kocsis D. (23.), Szécsi (54.), Dzsudzsák (54.).

A DVSC legközelebb augusztus 17-én, vasárnap keleti rangadón a Nyíregyházát fogadja.

 

 

