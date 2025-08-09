A DVSC edzője: Változtatnunk kellett, de bejött

Leginkább a küzdelemről és a kapushibákról lesz emlékezetes Kazincbarcika és a Debreceni VSC péntek esti bajnokija. Sem a hazaiak hálóőre, Gyollai Dániel, sem vendégek kapusa, Varga Ádám nem állt a helyzet magaslatán, előbbi gyakorlatilag bevédte Szécsi Márk amúgy életerős lövését, majd a második félidőben elütötte Bárány Donátot egy olyan szituációban, ami nagyobb higgadtsággal elkerülhető lett volna (Dzsudzsák Balázs magabiztosan értékesítette a megítélt büntetőt). Varga Ádám (és a Loki védői) pedig a KBSC egyenlítő góljával számolnak el nehezen, hiszen egy oldalbedobás után magas ívben szállt a labda, mégis hagyták, hogy az egy szem hazai védő kizárja őket, és az üresen maradt kapuba csúsztasson. De ne legyünk igazságtalanok, a győzelmet nem kell megmagyarázni, márpedig a jegyzőkönyvekbe az került, hogy Kazincbarcika-DVSC 1–2, ami azt jelenti, hogy három bajnoki után 7 ponttal áll a Loki neve mellett, amivel valószínűleg szinte mindenki kiegyezett volna előzetesen.

Dzsudzsák Balázs szerezte a Debreceni VSC győztes gólját

Forrás: Vajda János / Észak-Magyarország

Debreceni VSC: fejlődni kell

Nem véletlenül értékelt elégedetten a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Sergio Navarro, a Debreceni VSC vezetőedzője: – Jól kezdtük a mérkőzést, sikerült is megszereznünk a vezetést. Aztán akadt néhány problémánk a védelemben, picit idegesek is voltunk, és az ellenfél kiegyenlített a közvetlenül a félidő előtt. Ezért szükség volt egy kis változtatásra a folytatásban, és az önbizalmunkat is vissza kellett szereznünk. A második 45 perc már jobb volt, újra vezetést szereztünk egy tizenegyesből, amivel aztán meg is nyertük a mérkőzést, így nagyon örülök és elégedett vagyok – mondta el a spanyol szakember, aki kitért arra is, hogy miért változtatott az MTK elleni kezdőcsapaton.

Úgy gondolom, hogy a mentalitásban kell még fejlődnünk, több gólt kell szereznünk, és a következő fordulóban jobban teljesíteni.

Minden mérkőzés előtt meg kell hoznunk személyi döntéseket is a meccstervünkhöz igazodva. Jelenleg 23 játékosunk van a keretben, és mindenki sorra kerülhet. Az, hogy most éppen ki játszott, az adott mérkőzés, illetve taktika alapján dől el, és a következőnél is így kell meghoznunk majd a döntésünket, a minél sikeresebb szereplés érdekében.

Úgy vélem, hogy a jó úton járunk, de van még miben fejlődnünk

– nyilatkozta Sergio Navarro.