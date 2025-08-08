augusztus 8., péntek

Debreceni VSC

32 perce

Történelmi siker: elrontotta a kazincbarcikai ünnepet a DVSC

Először találkozott egymással a két együttes. Szécsi Márk és Dzsudzsák Balázs góljaival nyert a Debreceni VSC.

Molnár Szilárd

Történelmi mérkőzést rendeztek péntek este a Fizz Ligában, hiszen a magyar labdarúgás élvonalában először csapott össze a Kazincbarcika és a Debreceni VSC együttese. Az NB II. második helyezettjeként feljutott borsodiaktól több ex-debreceni – köztük Bódi Ádám, Varga József és Lucas – távoztak, de Sós Bence, Könyves Norbert, Baranyai Nimród és Kártik Bálint személyében így is maradtak cívisvárosi kötődésű labdarúgók a keretben. Kártik ráadásul a Kazincbarcika csapatkapitánya, aki számára mindig különlegesek a DVSC elleni mérkőzések, hiszen 19 éves koráig a debreceni utánpótlásban nevelkedett. A 28 esztendős középpályás korábban portálunknak elmondta, az első két bajnokijukkal ellentétben azt várja, hogy a Loki ellen támadóbb felfogásban futnak pályára, mivel most jönnek azok a meccsek, amelyeken – reményei szerint – már a KBSC is képes lesz dominálni.

Történelmi mérkőzést rendeztek a Fizz Ligában, hiszen a magyar labdarúgás élvonalában először csapott össze a Kazincbarcika és a Debreceni VSC együttese.
Szécsi Márk szerzett vezetést a Debreceni VSC együttesének
Forrás: Nemzeti Sport / Kovács Péter

Debreceni VSC: a félidő végén jött a hidegzuhany

Sergio Navarro, a Debreceni VSC vezetőedzője az MTK elleni győztes bajnokihoz képest egy helyen változtatott csapatán: Szuhodovszki Soma helyett Szécsi Márk volt ott a Lokiban az első perctől kezdve. Ennek megfelelően a Varga Á. – Dacosta, Lang, Mejías, Guerrero – Batik, Szűcs T. – Kocsis D., Dzsudzsák, Szécsi – Bárány felállásban kezdett a Vasutas, a kispadon már ott volt a két új szerzemény, a középpályás Komáromi György, valamint a svájci csatár Dejan Djokic is, illetve a sérüléséből felépült nyári szerzemény, a spanyol Fran Manzanara.

Rögtön támadólag lépett fel a DVSC és kapuja elé szorította a hazaiakat, de aztán a kék-sárgák kijöttek a szorításból. A 11. percben a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs ugratta ki egy hosszú labdával Kocsis Dominikot, a szélső fejjel próbálta meg átjátszani a hazai kapust, de nem volt pontos.

A 19. percben aztán már siker koronázta a vendégek próbálkozását: Szécsi Márk lőtt nagy erővel a léc alá 18 méterről. A szép számú Loki-tábor örömére, 1–0!

Megpróbálta átvenni az irányítást a borsodi együttes, de ekkor még  nem sikerült a kapuja elé szorítani Szűcs Tamásékat, de ez nem jelentette azt, hogy nem hordoztak veszélyt magukban a hazai támadások. Idővel aztán fölénybe került a KBSC, nehéz pillanatokat okozva a Vasutas védelmének. A 37. percben Dzsudzsák beívelését fejelte vissza középre Batik Bence, de ebből sem lett komoly veszély. A 41. minutumban Kocsis húzta meg a balszélt, majd gyanús körülmények között szerelték a 16-oson belül, de a VAR nem látott szabálytalanságot.

A félidő ráadásban aztán góllá érett a hazai fölény, Sós bal oldali bedobása után Haroyan fejelt a rosszul helyezkedő debreceni védőket és a kapust megelőzve a hálóba. 1–1.

Bárány Donát újra megszerezhette volna a vezetést a Debrecennek, de nem járt sikerrel, így döntetlen állásnál vonultak pihenőre a csapatok.

Dzsudzsák Balázs magabiztos volt

A szünetben egyik mester sem cserélt. Az 53. percen lekopírozta egyik első félidei figuráját a Loki: Dzsudzsák ívelt be egy szabadrúgást, Batik középre fejelte, de elpattogott a labda a kapu előtt. Ezt követően egy percen belül Szécsi és Dzsudzsák kapott sárga lapot, előbbi szabálytalankodott, utóbbi reklamált. Próbált nyomást gyakorolni a Loki a Barcikára, de elég meddőnek tűnt a fölény.

A 63. percben a hazai kapus csúnyán elütötte Bárányt a 16-oson belül, Hanyecz tizenegyest ítélt, amit a VAR is megerősített. A csapatkapitány Dzsudzsák Balázs állt a labda mögé, és magabiztosan lőtt a jobb alsóba! 1–2!

A 69. percben cserélt Segio Navarro: Komáromi György debütált a Lokiban és Gordic is beszállt, Szécsi, valamint Kocsis hagyta el a pályát. A 75. minutumban Dzsudzsák Balázs kapott pihenőt, Fran Manzanara váltotta. A hajrára fordulva Szűcsöt rántották le tizenhatos sarkánál, de Gordic a sorfalba lőtte a szabadrúgást.  A lefújás előtt Dejan Djokic is bemutatkozott, mellette Tercza Gergőt is csatába küldte a kispad – Bárány és Dacosta mehetett zuhanyozni hamarabb. 
A vége KBSC-DVSC 1–2, ha nehezen is, de nyert a Loki, és elmondható, hogy jól kezdte a bajnokságot.

 

